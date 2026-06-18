Mais de 14 mil famílias podem perder desconto na conta de energia

Os benefícios são concedidos mediante cruzamento das informações cadastradas no CadÚnico ou no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), com os registros da distribuidora - (crédito: Foto: Divulgação/Neoenergia)

Mais de 14 mil famílias do Distrito Federal estão sujeitas à perder benefícios da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) nos próximos meses. Segundo a Neoenergia, o risco é resultado da falta de atualização cadastral de consumidores. A empresa recomenda que os clientes regularizem as informações junto ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e à distribuidora.

Os benefícios são concedidos mediante cruzamento das informações cadastradas no CadÚnico ou no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), com os registros da distribuidora. Dessa forma, a atualização dos dados é imprescindível para a garantia do acesso aos descontos.

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A Tarifa Social assegura gratuidade nos primeiros 80 quilowatts-hora (kWh) consumidos mensalmente. O Desconto Social reduz em 13,6% os primeiros 120 kWh utilizados. Em caso de consumo que ultrapasse esses limites, a diferença será cobrada pela tarifa convencional. A inclusão nos programas é realizada automaticamente para os clientes que atendem aos requisitos e mantêm seus cadastros atualizados.

Um levantamento realizado pela Neoenergia também concluiu que outras 107.783 famílias têm perfil para receber a Tarifa Social ou o Desconto Social de Energia Elétrica (DSEE), mas ainda não estão incluídas nos programas.





Quem tem direito à Tarifa Social

Famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa, incluindo indígenas e quilombolas

Idosos e pessoas com deficiência que recebem o BPC/Loas

Famílias cadastradas no CadÚnico residentes em sistemas isolados, sem conexão ao Sistema Interligado Nacional

Núcleos familiares com renda de até três salários-mínimos que tenham integrante com doença ou condição de saúde que exija o uso contínuo de equipamentos elétricos indispensáveis à manutenção da vida





Quem pode receber o Desconto Social

Famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal superior a meio salário-mínimo e de até um salário mínimo por pessoa, incluindo indígenas e quilombolas

Moradores de sistemas isolados cadastrados no CadÚnico







