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Feirão do Trabalhador termina nesta sexta com vários empregos disponíveis

A estrutura, ao lado do Museu Nacional da República, na Esplanada dos Ministérios, funcionará das 8h às 19h. As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, incluindo comércio, serviços, construção civil, atendimento ao público e setor administrativo

O Feirão do Trabalhador tem como objetivo conectar desempregados e empregadores de forma direta - (crédito: Divulgação/Sedet-DF)
O Feirão do Trabalhador tem como objetivo conectar desempregados e empregadores de forma direta - (crédito: Divulgação/Sedet-DF)

Termina nesta sexta-feira (19/6) o Feirão do Trabalhador, iniciativa voltada à recolocação profissional no Distrito Federal. A estrutura, montada ao lado do Museu Nacional da República, na Esplanada dos Ministérios, funcionará das 8h às 19h no seu último dia de atividades, com acesso totalmente gratuito. 

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O mutirão tem como objetivo conectar pessoas que estão em busca de trabalho e empregadores de forma direta. Desde o início da semana, o evento registrou a oferta de mais de 5 mil vagas de emprego e atraiu milhares de candidatos, que passaram por entrevistas imediatas, dinâmicas de seleção, além de palestras de capacitação e oficinas gratuitas.

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As vagas disponíveis contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, incluindo comércio, serviços, construção civil, atendimento ao público e setor administrativo. O evento também oferece oportunidades para jovens em busca do primeiro emprego e profissionais que desejam retornar ao mercado de trabalho.

Além de impulsionar a contratação imediata, o feirão busca fomentar a qualificação profissional como estratégia para fortalecer a economia local e elevar os índices de empregabilidade no DF. 

Serviço

  • Evento: Feirão do Trabalhador 2026

  • Onde: ao lado do Museu Nacional (Esplanada dos Ministérios)

  • Quando: sexta-feira, 19 de junho

  • Horário: das 8h às 19h

  • Entrada: gratuita

 

Saiba Mais

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 18/06/2026 22:24 / atualizado em 18/06/2026 22:27
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