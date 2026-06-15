InícioDiversão e Arte
Artes Visuais

Ministério da Educação reinaugura painel 'Educação' nesta terça (16/6)

Painel de Gilda Reis foi restaurado por profissionais da Universidade Federal de Pelotas entre setembro de 2025 e maio deste ano

Painel 'Educação' será reinaugurado nesta terça-feira (16/6) - (crédito: Divulgação)
Painel 'Educação' será reinaugurado nesta terça-feira (16/6) - (crédito: Divulgação)

Nesta terça-feira (16/6), o Ministério da Educação (MEC) reinaugura o painel Educação, da artista carioca Gilda Reis, no edifício-sede da pasta. O evento começa às 10h e terá a presença do Ministro da Educação, Leonardo Barchini e da filha de Gilda, Marta Reis da Fonseca, entre outros. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O painel de 15 metros quadrados integra o projeto original do prédio e retrata as desigualdades sociais no Brasil, destacando a educação como instrumento de inclusão e transformação. A obra foi encomendada por Oscar Niemeyer durante a construção de Brasília. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Educação foi restaurado entre setembro de 2025 e maio deste ano por profissionais da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). O painel estava em estado de deterioração, com perda de quase 30% da pintura original. A parceria do MEC com a Universidade faz parte do programa Multiações para o patrimônio cultural do curso de conservação e restauração de bens culturais móveis, também responsável pela restauração das mais de 20 obras vandalizadas no Palácio do Planalto durante o 8 de janeiro

Serviço

Painel Educação 

Nesta terça-feira (16/6), às 10h, no Ministério da Educação (Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Edifício Sede).

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 15/06/2026 18:01
SIGA
x