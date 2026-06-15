Ministério da Educação reinaugura painel 'Educação' nesta terça (16/6)

Nesta terça-feira (16/6), o Ministério da Educação (MEC) reinaugura o painel Educação, da artista carioca Gilda Reis, no edifício-sede da pasta. O evento começa às 10h e terá a presença do Ministro da Educação, Leonardo Barchini e da filha de Gilda, Marta Reis da Fonseca, entre outros.

O painel de 15 metros quadrados integra o projeto original do prédio e retrata as desigualdades sociais no Brasil, destacando a educação como instrumento de inclusão e transformação. A obra foi encomendada por Oscar Niemeyer durante a construção de Brasília.

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Educação foi restaurado entre setembro de 2025 e maio deste ano por profissionais da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). O painel estava em estado de deterioração, com perda de quase 30% da pintura original. A parceria do MEC com a Universidade faz parte do programa Multiações para o patrimônio cultural do curso de conservação e restauração de bens culturais móveis, também responsável pela restauração das mais de 20 obras vandalizadas no Palácio do Planalto durante o 8 de janeiro.

Serviço

Painel Educação

Nesta terça-feira (16/6), às 10h, no Ministério da Educação (Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Edifício Sede).