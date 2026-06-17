Programa RenovaDF lança 2º ciclo do ano com 1,7 mil vagas

O segundo ciclo do programa RenovaDF, que agora vai receber também ex-alunos, foi lançado nesta quarta-feira (17/6), em frente ao Museu Nacional da República. A nova etapa do projeto vai beneficiar mais 1.770 novos estudantes, com vagas para o curso de auxiliar de manutenção, voltado para a área da construção civil.

A governadora Celina Leão (PP) esteve no lançamento e comemorou o impacto social da iniciativa. "Esse é um programa de que a gente tem muito orgulho, por ser muito democrático. Temos pessoas que estavam em situação de rua e a gente quer dar uma segunda chance. Ele cria oportunidade e gera qualificação profissional para que a pessoa seja autônoma, independente do Estado, e os resultados são maravilhosos", destacou.

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A partir desse novo ciclo, as pessoas que participaram do RenovaDF há mais de cinco anos podem se inscrever novamente para concorrer a uma nova qualificação e aprender as atividades oferecidas pelo programa. Os requisitos básicos de participação seguem os mesmos e exigem que o candidato seja maior de 18 anos, comprove residência no Distrito Federal e esteja desempregado.

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A chefe do executivo explicou que a decisão de permitir a reinscrição de antigos participantes: "Muitas pessoas queriam aprender um pouco mais, até outras coisas, outras habilidades".

Com carga horária mínima de 240 horas, as aulas seguirão sendo ministradas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai-DF), divididas em três etapas de 80 horas. Entre as disciplinas estão práticas de carpintaria, jardinagem, eletricidade, encanamento, serralheria e alvenaria. O intuito do programa é unir qualificação profissional, cuidado com a cidade e permitir que os alunos aprendam a função atuando em atividades supervisionadas de manutenção de equipamentos públicos. Os trabalhos desta etapa terão início pelo Plano Piloto. As vagas estão distribuídas nos turnos matutino, vespertino e noturno.

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Durante o curso, os selecionados vão receber uma bolsa-auxílio de R$ 1.621, que corresponde a um salário-mínimo a cada 80 horas concluídas. Além da remuneração, os alunos têm direito a auxílio-transporte ou Passe Livre, seguro contra acidentes pessoais, uniforme, kit pedagógico e equipamentos de proteção individual (EPIs). É necessário cumprir uma frequência mínima de 75% da carga horária e ter um aproveitamento de pelo menos 80% no curso para receber o certificado ao fim da formação.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), Thales Mendes, reforçou a atuação do RenovaDF como uma ponte entre a população desempregada e o setor produtivo. "Aqui a gente qualifica as pessoas, oferta essas pessoas qualificadas com o mercado de trabalho", explicou. O gestor também valorizou a certificação garantida pela parceria com o Senai-DF.