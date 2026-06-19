Obituário: 51 funerais nesta sexta-feira (19/6); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (19/6):
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Campo da Esperança
- Aldenora Firma Vieira de Carvalho, 74 anos
- Alexandre Gonçalves da Silva, 78 anos
- Bernarda Monteiro Moura, 90 anos
- Domingas da Luz Batista de Jesus, 81 anos
- Ephigênia Machado Reis, 92 anos
- Geni Pinheiro da Silva, 99 anos
- Humberto da Silva Guedes, 103 anos
- Ítalo Peterson Ferreira Campos, 14 anos
- Jaime Limp de Azevedo, 82 anos
- João Benonino Brozinga, 84 anos
- José Leliz de Oliveira, 63 anos
- José Maria Rodrigues de Araújo, 93 anos
- José Maria Vasconcelos, 91 anos
- Maria do Socorro Saraiva de Oliveira, 51 anos
- Maria Luiza Danelon Santos, 79 anos
- Maria Vieira de Araújo, 88 anos
- Marizia Oliveira Bonifácio, 71 anos
- Rafael Silva Lima, 31 anos
- Robélia Neves da Cunha, 104 anos
- Weverton Inácio dos Santos, 44 anos
Taguatinga
- Aurelina Pereira dos Santos, 92 anos
- Délio Marcos Balbino Pitangui, 74 anos
- Galdêncio Santos Diniz, 74 anos
- Izabel Moura de Souza, 79 anos
- Izabel Rocha Passos, 92 anos
- Joana Maria de Jesus Araújo, 73 anos
- José Ferreira dos Reis, 81 anos
- Luciana Patrícia da Silva Oliveira, 28 anos
- Maria do Carmo de Lima Oliveira, 67 anos
- Maria do Rosário Araújo de Souza, 82 anos
- Maria Luiza da Silva Félix, 70 anos
- Michael David Almeida Ribeiro, 32 anos
- Moacir Barreira Reis, 72 anos
- Neila Maria da Silva Santos, 78 anos
- Patrícia da Silva Oliveira, menos de 1 ano
- Raimunda Barbosa Cavalcante, 83 anos
- Vanusa Araújo do Nascimento, 50 anos
- Vidal de Paula Araújo Oliveira, 62 anos
Gama
- Benedito Rocha, 65 anos
- Edith Mendes da Silva, 76 anos
- Manoel Ferreira Garcia, 74 anos
- Pricilla da Costa Oliveira Silva, 42 anos
- Vanderlei da Costa Tavares, 66 anos
- Vicente Felipe da Silva Neto, 52 anos
- Vicença Ferreira da Silva Sales, 90 anos
Planaltina
- Alzenir Viana de Fontes Silva, 59 anos
Brazlândia
- Osman Rufino de Lucena, 81 anos
Sobradinho
- Antônio Alves dos Santos, 60 anos
- Antônio José de França, 73 anos
- Cláudia Alves Ribeiro, 49 anos
Jardim Metropolitano
- Inês Maciel Lopes, 7 anos (cremação)
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postado em 19/06/2026 16:50 / atualizado em 19/06/2026 16:51