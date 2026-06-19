Obituário: 51 funerais nesta sexta-feira (19/6); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (19/6):

Campo da Esperança

Aldenora Firma Vieira de Carvalho, 74 anos



Alexandre Gonçalves da Silva, 78 anos



Bernarda Monteiro Moura, 90 anos



Domingas da Luz Batista de Jesus, 81 anos



Ephigênia Machado Reis, 92 anos



Geni Pinheiro da Silva, 99 anos



Humberto da Silva Guedes, 103 anos



Ítalo Peterson Ferreira Campos, 14 anos



Jaime Limp de Azevedo, 82 anos



João Benonino Brozinga, 84 anos



José Leliz de Oliveira, 63 anos



José Maria Rodrigues de Araújo, 93 anos



José Maria Vasconcelos, 91 anos



Maria do Socorro Saraiva de Oliveira, 51 anos



Maria Luiza Danelon Santos, 79 anos



Maria Vieira de Araújo, 88 anos



Marizia Oliveira Bonifácio, 71 anos



Rafael Silva Lima, 31 anos



Robélia Neves da Cunha, 104 anos



Weverton Inácio dos Santos, 44 anos

Taguatinga

Aurelina Pereira dos Santos, 92 anos



Délio Marcos Balbino Pitangui, 74 anos



Galdêncio Santos Diniz, 74 anos



Izabel Moura de Souza, 79 anos



Izabel Rocha Passos, 92 anos



Joana Maria de Jesus Araújo, 73 anos



José Ferreira dos Reis, 81 anos



Luciana Patrícia da Silva Oliveira, 28 anos



Maria do Carmo de Lima Oliveira, 67 anos



Maria do Rosário Araújo de Souza, 82 anos



Maria Luiza da Silva Félix, 70 anos



Michael David Almeida Ribeiro, 32 anos



Moacir Barreira Reis, 72 anos



Neila Maria da Silva Santos, 78 anos



Patrícia da Silva Oliveira, menos de 1 ano



Raimunda Barbosa Cavalcante, 83 anos



Vanusa Araújo do Nascimento, 50 anos



Vidal de Paula Araújo Oliveira, 62 anos

Gama

Benedito Rocha, 65 anos



Edith Mendes da Silva, 76 anos



Manoel Ferreira Garcia, 74 anos



Pricilla da Costa Oliveira Silva, 42 anos



Vanderlei da Costa Tavares, 66 anos



Vicente Felipe da Silva Neto, 52 anos



Vicença Ferreira da Silva Sales, 90 anos

Planaltina

Alzenir Viana de Fontes Silva, 59 anos

Brazlândia

Osman Rufino de Lucena, 81 anos

Sobradinho

Antônio Alves dos Santos, 60 anos



Antônio José de França, 73 anos



Cláudia Alves Ribeiro, 49 anos





Jardim Metropolitano

Inês Maciel Lopes, 7 anos (cremação)

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