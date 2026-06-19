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Obituário: 51 funerais nesta sexta-feira (19/6); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 19 de junho de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (19/6):

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Campo da Esperança

  • Aldenora Firma Vieira de Carvalho, 74 anos
  • Alexandre Gonçalves da Silva, 78 anos
  • Bernarda Monteiro Moura, 90 anos
  • Domingas da Luz Batista de Jesus, 81 anos
  • Ephigênia Machado Reis, 92 anos
  • Geni Pinheiro da Silva, 99 anos
  • Humberto da Silva Guedes, 103 anos
  • Ítalo Peterson Ferreira Campos, 14 anos
  • Jaime Limp de Azevedo, 82 anos
  • João Benonino Brozinga, 84 anos
  • José Leliz de Oliveira, 63 anos
  • José Maria Rodrigues de Araújo, 93 anos
  • José Maria Vasconcelos, 91 anos
  • Maria do Socorro Saraiva de Oliveira, 51 anos
  • Maria Luiza Danelon Santos, 79 anos
  • Maria Vieira de Araújo, 88 anos
  • Marizia Oliveira Bonifácio, 71 anos
  • Rafael Silva Lima, 31 anos
  • Robélia Neves da Cunha, 104 anos
  • Weverton Inácio dos Santos, 44 anos

Taguatinga

  • Aurelina Pereira dos Santos, 92 anos
  • Délio Marcos Balbino Pitangui, 74 anos
  • Galdêncio Santos Diniz, 74 anos
  • Izabel Moura de Souza, 79 anos
  • Izabel Rocha Passos, 92 anos
  • Joana Maria de Jesus Araújo, 73 anos
  • José Ferreira dos Reis, 81 anos
  • Luciana Patrícia da Silva Oliveira, 28 anos
  • Maria do Carmo de Lima Oliveira, 67 anos
  • Maria do Rosário Araújo de Souza, 82 anos
  • Maria Luiza da Silva Félix, 70 anos
  • Michael David Almeida Ribeiro, 32 anos
  • Moacir Barreira Reis, 72 anos
  • Neila Maria da Silva Santos, 78 anos
  • Patrícia da Silva Oliveira, menos de 1 ano
  • Raimunda Barbosa Cavalcante, 83 anos
  • Vanusa Araújo do Nascimento, 50 anos
  • Vidal de Paula Araújo Oliveira, 62 anos

Gama

  • Benedito Rocha, 65 anos
  • Edith Mendes da Silva, 76 anos
  • Manoel Ferreira Garcia, 74 anos
  • Pricilla da Costa Oliveira Silva, 42 anos
  • Vanderlei da Costa Tavares, 66 anos
  • Vicente Felipe da Silva Neto, 52 anos
  • Vicença Ferreira da Silva Sales, 90 anos

Planaltina

  • Alzenir Viana de Fontes Silva, 59 anos

Brazlândia

  • Osman Rufino de Lucena, 81 anos

Sobradinho

  • Antônio Alves dos Santos, 60 anos
  • Antônio José de França, 73 anos
  • Cláudia Alves Ribeiro, 49 anos

Jardim Metropolitano

  • Inês Maciel Lopes, 7 anos (cremação)

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 19/06/2026 16:50 / atualizado em 19/06/2026 16:51
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