PicPay nega irregularidades em operações investigadas pelo Ministério Público

Operação apura supostos descontos irregulares em empréstimos consignados na folha de pagamento de servidores do Distrito Federal - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

O PicPay se manifestou após ser citado na investigação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) que apura supostos descontos irregulares em empréstimos consignados na folha de pagamento de servidores do Distrito Federal.

Em nota, a empresa afirmou que “reafirma seu compromisso com a estrita observância da legislação e da regulamentação aplicáveis aos setores financeiro e de meios de pagamento” e rejeitou qualquer irregularidade nas operações citadas.

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A empresa ressaltou que “não reconhece qualquer irregularidade nas operações mencionadas e rejeita a alegação de cobrança indevida”, destacando que seus produtos e serviços são estruturados em conformidade com as normas vigentes.

Segundo eles, “o valor antecipado era disponibilizado diretamente no cartão do cliente, mediante solicitação realizada no aplicativo, sem intermediários ou associações, e sem cobrança nessa modalidade”.

No comunicado, a companhia diz manter uma sólida estrutura de governança corporativa, gestão de riscos e compliance, alinhada às melhores práticas de mercado e aos mais elevados padrões regulatórios.

O PicPay disse que seguirá colaborando com as autoridades competentes e asseguroum estar confiante de que eventuais esclarecimentos “confirmarão a regularidade de sua atuação”.

A operação é conduzida pelo MPDFT, com apoio da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), e investiga possíveis irregularidades em consignações envolvendo servidores públicos e instituições financeiras. A ação conjunta cumpre 50 mandados de busca e apreensão em Brasília, Curitiba e São Paulo.

Veja a nota na íntegra:

"O PicPay reafirma seu compromisso com a estrita observância da legislação e da regulamentação aplicáveis aos setores financeiro e de meios de pagamento. A companhia não reconhece qualquer irregularidade nas operações mencionadas e rejeita a alegação de cobrança indevida. Seus produtos e serviços são estruturados e ofertados em conformidade com as normas vigentes, submetidos a rigorosos mecanismos de controle e supervisão.

O valor antecipado era disponibilizado diretamente no cartão do cliente, mediante solicitação realizada no aplicativo, sem intermediários ou associações, e sem cobrança nessa modalidade. O PicPay mantém uma sólida estrutura de governança corporativa, gestão de riscos e compliance, alinhada às melhores práticas de mercado e aos mais elevados padrões regulatórios.

A empresa seguirá colaborando plenamente com as autoridades competentes e está confiante de que quaisquer esclarecimentos necessários confirmarão a regularidade de sua atuação."