BRB afirma que não tem relação com a PicPay e que fatos são da antiga gestão

O Banco de Brasília (BRB) se manifestou após a operação que apura supostas irregularidades em empréstimos consignados envolvendo servidores públicos do Distrito Federal.

Em nota, a instituição afirmou que “não tem contrato com a PicPay no contexto da operação realizada” e destacou que não participa da relação entre os clientes e a instituição de pagamento. Segundo o banco, “não exerce ingerência sobre a contratação, as condições financeiras e o relacionamento entre servidor e a PicPay, instituição de pagamento responsável pela oferta dos serviços”.

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O BRB ressaltou que, nos empréstimos consignados contratados diretamente com a instituição, “observa rigorosamente as margens e os limites estabelecidos pela legislação”. A instituição esclareceu que a BRB Serviços, empresa integrante do conglomerado, “não participa do fluxo de lançamento das consignações em relação à PicPay, conforme o Decreto nº 46.103/2024”.

No comunicado, o banco destacou que “os fatos sob investigação não dizem respeito à atual administração do BRB”. Por fim, o BRB reforçou seu compromisso com a integridade, a conformidade e a transparência, além de informar que colabora integralmente com as autoridades competentes durante o andamento das investigações.