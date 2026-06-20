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Filósofo explica como o futebol ajudou a construir a identidade nacional

Afrânio Castro, filósofo e historiador, analisa no Podcast do Correio como o futebol ultrapassou os limites do campo, se tornou um fenômeno coletivo e ajudou a construir a ideia de Brasil

"O futebol pode gerar adesão a uma ideia, mas também pode anestesiar" - (crédito: Reprodução)

Em clima de Copa do Mundo, o Podcast do Correio recebeu o professor, filósofo e historiador Afrânio Castro, pesquisador da relação entre futebol, cultura e história do Brasil. Durante a conversa com os jornalistas Sibele Negromonte e Marcelo Agner, o especialista analisou como o esporte ultrapassou os limites dos campos e passou a ocupar um espaço simbólico na formação da identidade brasileira.

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Segundo Afrânio, a compreensão desse fenômeno passa pela forma como diferentes sociedades constroem seus mitos fundadores e narrativas de pertencimento. Para ele, enquanto países como França e Rússia estruturaram parte de suas identidades nacionais a partir de grandes acontecimentos históricos, como a Revolução Francesa e a Revolução Russa, o Brasil não teve um processo semelhante.

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“Quando comecei meus estudos, me chamou a atenção como os primeiros filósofos estavam muito vinculados à ideia de um povo, de um pensamento que conduz uma comunidade. Percebi que o Brasil não tem um mito fundante”, explicou.

O historiador destaca que acontecimentos como a Independência e a Proclamação da República foram conduzidos principalmente por grupos de elite, sem ampla participação popular. Nesse cenário, o futebol teria ocupado um espaço importante na construção de uma ideia de nação. “O futebol vem preencher uma lacuna justamente no momento em que se está tentando construir a identidade de um país”, afirmou.

Apesar de hoje ser associado à cultura popular, o futebol chegou ao Brasil marcado pela exclusão. De acordo com Afrânio, o esporte foi introduzido por ingleses e empresários ligados às fábricas, permanecendo, inicialmente, restrito às classes mais altas.

O historiador explicou que a mudança ocorreu com o processo de industrialização, especialmente durante a Era Vargas, quando o crescimento das cidades e o deslocamento da população do campo para os centros urbanos aproximaram o futebol dos trabalhadores. “Foi nesse período que surgiram os chamados jogos de várzea, disputados em terrenos improvisados e fundamentais para a popularização da modalidade”, disse.

Segundo o especialista, esse movimento permitiu que o futebol incorporasse elementos da cultura brasileira. Ele cita interpretações de autores como Gilberto Freyre e Roberto DaMatta, que identificaram no jogo características como a ginga, o drible e a criatividade — aspectos que ajudaram a consolidar a imagem do chamado “futebol arte”.

A transformação do futebol em fenômeno nacional também esteve ligada aos meios de comunicação. Para Afrânio Castro, o rádio, junto com o cinema e a televisão, tiveram um papel decisivo ao criar uma experiência coletiva em torno das partidas. 

Assista à íntegra da entrevista:

Manifestações culturais

Outro ponto abordado no podcast foi a aproximação entre futebol e manifestações culturais populares, como o carnaval e o samba. Para Afrânio, essa relação está ligada a um movimento mais amplo de valorização da identidade brasileira iniciado no século 20, com destaque para a Semana de Arte Moderna de 1922, quando artistas e intelectuais passaram a defender a valorização das produções culturais nacionais.

Nesse contexto, o carnaval e o samba passaram a ser vistos não mais como manifestações marginalizadas, mas como expressões da cultura brasileira. “O samba passa a contar a beleza do cotidiano, principalmente do cotidiano carioca. Você começa a valorizar uma realidade que antes era deixada de lado”, afirmou. 

Para Afrânio, o futebol segue esse mesmo caminho porque, assim como o carnaval, é um fenômeno coletivo. “Ambos têm a capacidade de reunir diferentes grupos sociais e criar momentos de emoção compartilhada”, destacou.

A força simbólica do futebol também possui uma dimensão política. De acordo com o historiador, o esporte, historicamente, foi utilizado como instrumento de mobilização e construção de narrativas nacionais. Ele cita a Copa de 1950, quando a Seleção já carregava interesses políticos em meio a um período de intensas disputas no país, e a Copa de 1970, realizada durante a ditadura militar. 

“O futebol pode gerar adesão a uma ideia, mas também pode anestesiar a capacidade crítica. Quando o esporte é colocado como símbolo de que tudo está dando certo, fica mais difícil questionar o que está acontecendo ao redor”, analisou.

Por fim, Afrânio destacou a transformação do atleta brasileiro em uma mercadoria valorizada pelo mercado internacional, envolvendo contratos milionários, patrocínios e estratégias de marketing. “A ideia é que o jogador virou commodity. O Brasil é um grande exportador de commodities, e o futebol também entrou nessa lógica. Nós exportamos talentos, mas muitas vezes eles são moldados para outro tipo de futebol”, afirmou.

Segundo o historiador, a formação dos jogadores brasileiros passou a seguir cada vez mais o modelo europeu. Muitos atletas deixam o país ainda adolescentes e são inseridos em uma lógica de treinamento e competição diferente da tradição brasileira.

Na avaliação de Afrânio, esse processo contribuiu para a transformação do estilo de jogo e para o enfraquecimento de elementos associados ao antigo “futebol arte”, como improvisação, criatividade e liberdade dentro de campo.

 

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 20/06/2026 04:00
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