Trezentos líderes comunitários do DF são homenageados

Trezentos líderes comunitários de diferentes regiões administrativas do Distrito Federal foram homenageados, nesta sexta-feira (19/6), durante a cerimônia de entrega da Medalha Mérito Líder Comunitário 2026. A solenidade, promovida pela Secretaria de Atendimento à Comunidade (Seac-DF), ocorreu no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e reconheceu cidadãos que se destacam pelo trabalho desenvolvido junto às comunidades, fortalecendo a participação social e a interlocução entre a população e o poder público.

A governadora Celina Leão (PP) participou da cerimônia e parabenizou os homenageados pelo trabalho realizado nas regiões administrativas. Durante o evento, a chefe do Executivo local ainda destacou a importância das lideranças comunitárias. "A presença e a liderança de vocês é algo que faz a diferença no nosso dia a dia. Feliz Dia do Líder Comunitário", disse.

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Instituída pelo GDF, a Medalha Mérito Líder Comunitário tem o objetivo de valorizar cidadãos que exercem papel fundamental na construção de comunidades mais fortes, participativas e organizadas. A honraria é amparada pela Lei nº 4.910, de 21 de agosto de 2012, que instituiu o Dia do Líder Comunitário no Distrito Federal, e pelo Decreto nº 44.703, de 5 de julho de 2023, que reforça o reconhecimento oficial dessas lideranças.

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A secretária de Atendimento à Comunidade, Clara Roriz, destacou que a homenagem representa um reconhecimento à dedicação de pessoas que atuam diariamente para melhorar a vida da população. “A Medalha Mérito Líder Comunitário é uma forma de reconhecer pessoas que fazem a diferença todos os dias em suas comunidades. São lideranças que conhecem de perto as necessidades da população, promovem iniciativas que transformam vidas e contribuem para aproximar o poder público da sociedade. Essa homenagem é um gesto de gratidão e valorização do trabalho que realizam em prol do Distrito Federal”, destacou.

Desde a criação, a medalha tem ampliando o reconhecimento às lideranças comunitárias do DF. Em 2023, foram homenageados 236 líderes. Em 2024, outros 300 receberam a honraria. Já em 2025, foram 249 agraciados. Com os 300 homenageados desta edição, o total de líderes comunitários reconhecidos pelo GDF chega a 1.085.



