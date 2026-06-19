Vinho e queijo de cabra do DF conquistam espaço em premiações internacionais

Ronaldo Triacca, produtor de vinho, e Giovana Navarro Santana, produtora de queijo de cabra, foram os entrevistados do CB.Agro desta sexta-feira (19/6) - (crédito: Davi Pereira/CB/D.A Press)

Manuela Sá*

Em entrevista ao CB.Agro — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — Ronaldo Triacca, produtor de vinho, e Giovana Navarro Santana, produtora de queijo de cabra, falaram sobre o reconhecimento que produtos do Distrito Federal têm ganhado em competições internacionais. Durante bate-papo, nesta sexta-feira (19/06), Giovana destacou que há vinhos, cafés e queijos de alta qualidade na capital. “Talvez os brasiliense não tenham noção do que temos de bom”, afirmou.

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Aos jornalistas Sibele Negromonte e Marcelo Agner, Triacca observou que o vinho brasileiro participa e ganha cada vez mais concursos internacionais. Na última edição do Decanter World Wine, em Londres, o Brasil ganhou 221 medalhas, quatro delas sendo de ouro. O grande destaque dessa edição foram os vinhos de inverno, que é o produzido em Brasília. Os produtos da capital ganharam sete medalhas no evento. “O vinho brasileiro está vivendo um momento histórico”, avaliou Triacca.

O empresário também é presidente da Expovitis Brasil, feira nacional de vinho. Para degustar os produtos locais, Triacca convidou o público para o evento, que ocorre de 25 a 27 de junho e conta com a presença de todas as vinícolas de Brasília. “O brasiliense sai com as mãos carregadas”, disse.

Nesta edição, a Cabríssima, marca de queijos de cabra artesanais de Giovana, não vai estar porque irá participar do Araxá International Cheese Awards. Giovana, contou que, no ano passado, participaram 25 países, com 2.700 kg de queijo. “Ganhamos sete medalhas”, celebrou.

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho