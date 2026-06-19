Iprev-DF diz que não é alvo e afirma colaborar com a operação

Operação apura supostos descontos irregulares em empréstimos consignados na folha de pagamento de servidores do Distrito Federal - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF) afirmou que não é alvo da Operação Juros Zero, deflagrada nesta sexta-feira (19/6), para investigar supostas irregularidades em empréstimos consignados de servidores públicos do Distrito Federal.

Em nota, o instituto informou que recebeu equipes do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) para a realização de diligências em sua sede. Segundo o Iprev-DF, a atuação teve como objetivo acessar e extrair relatórios e informações do sistema de folha de pagamento relacionados às consignações. A autarquia afirmou que prestou “todo o apoio técnico e institucional necessário”, em cumprimento ao dever legal de colaboração com os órgãos de controle.

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O Iprev-DF esclareceu que, “até onde foi formalmente comunicado, o instituto não figura como alvo da operação e não há servidor da autarquia na condição de investigado ou destinatário da medida realizada nas dependências institucionais”. Por fim, o instituto informou que suas atividades seguem normalmente e que a Presidência acompanha o andamento do caso, comprometendo-se a divulgar novas informações caso haja atualizações oficiais.

Leia a nota na íntegra:

Na manhã desta sexta-feira (19), o Iprev-DF recebeu equipes do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) para a realização de diligência nas dependências da autarquia.

A atuação ocorreu para acesso e extração de relatórios e informações constantes do sistema de folha de pagamento relacionados às consignações. O Instituto prestou todo o apoio técnico e institucional necessário, em cumprimento ao dever legal de colaboração com os órgãos de controle.

Esclarecemos que, até onde foi formalmente comunicado ao Instituto, o Iprev-DF não figura como alvo da operação e não há servidor da autarquia na condição de investigado ou destinatário da medida realizada nas dependências institucionais.

Reforçamos que as atividades do Instituto seguem normalmente e agradecemos a serenidade, o profissionalismo e a colaboração de todos os servidores durante a realização das diligências.

A Presidência permanece acompanhando o assunto e manterá todos informados caso haja qualquer atualização oficial.