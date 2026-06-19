Fiéis dão pausa no forró para acompanhar jogo do Brasil

Pai e filha durante festa em paróquia de Águas Claras - (crédito: Francisco Artur de Lima/ C.B/D.A Press)

A festa junina do Santuário do Imaculado Coração de Maria juntou o arrasta-pé da festa junina com o jogo da Seleção Brasileira contra o Haiti, na noite desta sexta-feira -feira (19/6), pela segunda rodada da Copa do Mundo.

Com músicas de São João, os fiéis se dividiram entre os que assistem atentamente ao jogo e unem os passos do forró com o jogo.

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Para o médico Bruno Sarmento, 49 anos, a partida contra o Haiti é a oportunidade de a Seleção dar uma goleada. "É importante fazer saldo de gol. Esse jogo contra o Haiti é o momento de o Brasil dar uma resposta", disse Sarmento, ao se referir ao empate de 1 a 1 do Brasil contra o Marrocos, na primeira partida da competição. No primeiro tempo, o Brasil estava de 3x0.

Festa junina com transmissão de jogo no Santuário Imaculada Conceição (foto: Francisco Artur de Lima)

Bruno acompanha o jogo ao lado da filha, Ana Clara Sarmento, de 15 anos. O otimismo do pai foi confirmado por ela ao dizer que está "muito confiante no Brasil para a conquista do hexa".

Arrasta-pé

No arraiá do Santuário, houve quem também não trocasse o São João pelo jogo. Foi o caso de Selma Mendes, 55 anos. Para ela, que trabalha como farmacêutica estética, a música é "muito mais importante" que o jogo do Brasil.

"Não troco a festa junina por nada. E também o Brasil nem está tão bem para ver o jogo. Quem sabe, talvez, nas próximas fases, eu acompanhe mais os jogos", ponderou.