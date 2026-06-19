Entre samba e expectativa por Endrick, torcedores acompanham jogo no Caju Limão





Celebrando os 22 anos de vida, a estudante de ciência política Maria Clara Buzzin é fã de carteirinha do local. Com os amigos, a moradora do Noroeste resolveu juntar o útil ao agradável ao assistir o jogo do Brasil e comemorar o aniversário no Caju Limão. Depois do 1 x 1, contra o Marrocos, Maria espera um triunfo da Seleção e implorou pela entrada de Endrick no jogo. O confronto entre Brasil x Haiti, na noite desta sexta-feira (19/6), às 21h30, reuniu centenas de torcedores no Boteco Caju Limão, na 203 Norte. O local foi tomado pelas cores verde-amarela, samba, comemoração de aniversário e uma novidade durante os jogos da Copa do Mundo: barril de chopp do lado de fora do bar, sem a necessidade de abrir uma comanda, é pagar e levar.Celebrando os 22 anos de vida, a estudante de ciência política Maria Clara Buzzin é fã de carteirinha do local. Com os amigos, a moradora do Noroeste resolveu juntar o útil ao agradável ao assistir o jogo do Brasil e comemorar o aniversário no Caju Limão. Depois do 1 x 1, contra o Marrocos, Maria espera um triunfo da Seleção e implorou pela entrada de Endrick no jogo.

“Eu espero que seja uma vitória, porque o Jogo do Marrocos não foi muito legal, não. Quem entende um pouquinho de futebol sabe que era pra gente ter ganhado o primeiro jogo”, projetou. Ela, faz parte do clube de torcedores que esperam a estreia do brasiliense com a camisa da Amarelinha. “Meu sonho. Alguém bota esse homem dentro do campo, pelo amor de Deus”, exclamou.



Uma vitória do Brasil sobre o Haiti, o colocaria em uma situação confortável dentro do Grupo C. Em casa de triunfo, o time de Carlo Ancelotti somaria quatro pontos na tabela e precisaria apenas de um resultado positivo na próxima rodada ou uma combinação vantajosa de resultados para garantir a classificação.