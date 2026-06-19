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COPA 2026

Gol de Matheus Cunha leva família de Igor Thiago à festa

Primeiro gol do Brasil contra o Haiti foi comemorado com gritos, e muita emoção na casa dos familiares do atacante da Seleção

Familiares de Igor Thiago comemoram primeiro Gol do Brasil contra o Haiti - (crédito: Danandra Rocha)
Familiares de Igor Thiago comemoram primeiro Gol do Brasil contra o Haiti - (crédito: Danandra Rocha)

O primeiro gol do Brasil contra do Haiti, na noite desta sexta-feira (19/6), levou a comemoração à casa da família do atacante Igor Thiago, onde a reportagem do Correio acompanha a partida da Seleção Brasileira. O gol marcado por Matheus Cunha provocou uma explosão de alegria entre parentes e amigos reunidos para torcer pela equipe nacional.

Assim que a bola balançou as redes, o ambiente foi tomado por gritos e aplausos.

Vestidos com camisas da Seleção, os familiares celebraram o lance como um passo importante para a equipe brasileira na busca pela classificação na Copa do Mundo. Entre uma comemoração e outra, os familiares também seguem na expectativa da participação de Igor Thiago na partida.

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Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

Por Danandra Rocha
postado em 19/06/2026 22:14
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