Gol de Matheus Cunha leva família de Igor Thiago à festa

Familiares de Igor Thiago comemoram primeiro Gol do Brasil contra o Haiti - (crédito: Danandra Rocha)

O primeiro gol do Brasil contra do Haiti, na noite desta sexta-feira (19/6), levou a comemoração à casa da família do atacante Igor Thiago, onde a reportagem do Correio acompanha a partida da Seleção Brasileira. O gol marcado por Matheus Cunha provocou uma explosão de alegria entre parentes e amigos reunidos para torcer pela equipe nacional.



Assim que a bola balançou as redes, o ambiente foi tomado por gritos e aplausos.



Vestidos com camisas da Seleção, os familiares celebraram o lance como um passo importante para a equipe brasileira na busca pela classificação na Copa do Mundo. Entre uma comemoração e outra, os familiares também seguem na expectativa da participação de Igor Thiago na partida.

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