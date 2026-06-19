A Copa no silêncio dos leitos: a esperança que move o Hospital Cidade do Sol

Antônio Canuto, 67 anos, e Hélio Gomes, 59, pacientes do Hospital Cidade do Sol, apostam em vitórias da Seleção Brasileira - (crédito: Darcianne Diogo)

A Copa do Mundo tem o poder de parar ruas, lotar comércios e esvaziar grandes avenidas. Mas entre macas e lençois brancos, um grupo de pouco mais de 60 pacientes ajeitam o travesseiro para o melhor ângulo da pequena TV fixada nas paredes. Em ritmo de euforia mundo afora, o silêncio dos acamados. O Hospital Cidade do Sol preparou uma programação lúdica para os pacientes internados na partida entre Brasil e Haiti, na noite desta sexta-feira (19/6).

O Correio visitou o hospital — antes Hospital de Campanha no período da covid-19. O espaço tornou-se uma rede de internação, com pacientes transferidos de outros hospitais do DF. A maioria dos internados são idosos, que foram abandonados ou não têm família.

Equipe do Hospital Cidade do Sul montou uma programação lúdica para os pacientes internados (foto: Darcianne Digo)

Aos 67 anos, Antônio Canuto caminha mancando pelos corredores com um sorriso no rosto. Diz que desde a manhã aguarda, ansioso, a partida do jogo. O palpite dele é alto e arriscado. “Vai ser 4x0. Brasil vai jogar bem.” Colega de leito, Hélio Gomes, 59, concorda. “O Brasil não tá jogando tão bem, mas aposto com ele.”

A transmissão do jogo é uma das iniciativas da pequena equipe do Hospital da Cidade do Sol. Durante o dia, três médicos e quatro enfermeiros assistenciais prestam os cuidados aos pacientes. No período noturno, são dois médicos e dois enfermeiros. “Estamos trabalhando essa questão social. Já o levamos ao circo, por exemplo, e consideramos essa iniciativa importante para eles”, afirma Wagner Dias, enfermeiro.

Sonho

Casado e pai de quatro filhos, Delaci Oliveira, 67, aguarda o ano todo para, ao final, viajar de carro com a família para a terra natal da mulher, Tocantins. Os planos mudaram no ano passado e inverteram rotas. Delaci está internado no Hospital do Sol desde o fim de 2025. “Eu trouxe essa pequena TV para ter um alívio em meio a essa dor que é estar aqui. Não sabemos o dia de amanhã. Achei que iria viajar. Mas hoje me encontro nessa situação.“

Roberto Carvalho, 68 anos, está unternado há um mês no Hospital Cidade do Sol (foto: Darcianne Diogo)

Em Tocantins, a família promove uma grande festa. Do ano passado, Delaci só ficou com boas lembranças. Mas alimenta a esperança em retornar no final do ano. “Ficamos de 10 a 20 dias lá. Não há nada melhor do que estar em frente ao rio pescando. É tudo o que quero” desabafa.

Delaci Oliveira, 67 anos, levou uma tv pequena para o Hospital Cidade do Sol (foto: Darcianne Diogo)

Além das fronteiras do Brasil, Roberto Carvalho, 68, sonha em trilhar um novo caminho em Portugal, país onde mora a família da esposa. Morador de Águas Claras, ele está internado há cerca de um mês no Hospital Cidade do Sol. “Quero muito conhecer Portugal. Mas sou apaixonado no Nordeste também.”

Quanto à aposta da transmissão de jogo no leito, aprovou a ideia e fez palpites. Para ele, com a Copa do Mundo tudo se torna-se incerto. “Nos primeiros 15 minutos, os jogadores ficam sempre nervosos. Depois acalmam. Chuto 4 a 0.”





