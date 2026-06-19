Matheus Cunha faz bar na Asa Norte virar caldeirão

Com gol do camisa nove, Brasil saiu na frente no duelo contra o Haiti - (crédito: Rafael Lins/CB/DA Press)

Às 21h30, na Filadélfia, nos Estados Unidos, o árbitro apitou o início da partida. Em Brasília, no Deboche Bar, a distância não impedia a festa. Os torcedores entoavam uma das músicas mais tradicionais das arquibancadas brasileiras: “Em 58 foi Pelé, em 62 foi o Mané, em 70 o esquadrão, primeiro a ser tricampeão...”.

Aos 12 minutos do primeiro tempo, Raphinha balançou as redes e fez o Deboche explodir em comemoração. Copos erguidos, cerveja lançada para o alto, abraços e gritos tomaram conta do ambiente. A festa, porém, durou pouco. O camisa 11 estava impedido e o gol foi anulado.

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Mesmo com a frustração, a animação não diminuiu. Ninguém abandonou o posto. A cada troca de passes no campo de ataque, a torcida reagia como se o gol estivesse prestes a sair. Aos 22 minutos, um novo suspiro coletivo. Raphinha recebeu livre, avançou em direção ao goleiro haitiano e tentou uma cavadinha. A bola passou pelo arqueiro, mas saiu lentamente pela linha de fundo.

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O grito, preso na garganta veio um minuto depois. Gol do Brasil. Matheus Cunha fez o Deboche inteiro sair do chão. Desconhecidos se abraçavam como velhos amigos, unidos pela mesma paixão. Em meio à comemoração, o bar mostrava um retrato de Brasília: pessoas de diferentes histórias compartilhando o mesmo sentimento, mesmo a milhares de quilômetros da Filadélfia.