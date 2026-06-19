Torcedores na Asa Norte participam de festival da caipirinha

Em meio a um mar de camisas amarelas, os torcedores acompanham o confronto entre Brasil e Haiti, pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026, nesta sexta-feira (19/6), no Bar Deboche. Após o empate na estreia, a Seleção Brasileira entrou em campo em busca da primeira vitória no torneio e de uma atuação mais convincente.



Para aquecer o público, o estabelecimento promoveu o "Festival da Caipirinha", com versões temáticas inspiradas em países participantes do Mundial. Entre as opções, estavam as caipirinhas Brasil, Nova Zelândia, África do Sul, Colômbia, Uruguai e México. Enquanto os torcedores chegavam, um DJ animava o ambiente com sucessos do funk brasileiro.



“Jogo do Brasil não é para assistir em casa. Tem que ser na rua, com os amigos, cantando e comemorando. Isso representa o nosso país: festa, animação. Não existe ficar em casa em época de Copa do Mundo”, afirmou Mariana Viana, torcedora de 20 anos.

Se a animação já era grande antes de a bola rolar, ela aumentou ainda mais quando os primeiros torcedores apareceram no telão. Ao som de “Brasil, olê, olê”, os presentes fizeram coro e transformaram o bar em uma arquibancada improvisada para empurrar a Seleção rumo ao seu segundo compromisso no Mundial.



“Estou muito animado. A estreia contra Marrocos deixou a desejar por causa do empate. Contra o Haiti, um adversário teoricamente mais fraco, a nossa obrigação é vencer e convencer”, disse o torcedor André Henrique, 20 anos.

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*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates