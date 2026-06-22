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TRABALHO

Agências começam semana com mais de 300 vagas de emprego nesta segunda

Cadastro para as vagas deve ser feito aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou presencialmente em uma das 16 unidades das agências do trabalhador

Entre as funções com maior oferta de oportunidades estão os de operador de caixa e repositor de mercadorias - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Entre as funções com maior oferta de oportunidades estão os de operador de caixa e repositor de mercadorias - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Bom dia, Brasília! As agências do trabalhador começam a semana com ofertas de 397 vagas para a população que está a procura de uma oportunidade de trabalho, no Distrito Federal, nesta segunda-feira (22/6). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

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Os salários chegam a R$ 3,2 mil, valor que é oferecido para o cargo de recepcionista, no Guará, com uma vaga em aberto. Entre as funções com maior oferta de oportunidades estão os de operador de caixa e repositor de mercadorias, com 110 e 100 vagas abertas respectivamente. Para ambas as funções, o pagamento oferecido é de R$ 1,7 mil, além dos benefícios.

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Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 22/06/2026 10:10
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