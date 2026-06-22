Agências começam semana com mais de 300 vagas de emprego nesta segunda

Entre as funções com maior oferta de oportunidades estão os de operador de caixa e repositor de mercadorias - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Bom dia, Brasília! As agências do trabalhador começam a semana com ofertas de 397 vagas para a população que está a procura de uma oportunidade de trabalho, no Distrito Federal, nesta segunda-feira (22/6). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

Os salários chegam a R$ 3,2 mil, valor que é oferecido para o cargo de recepcionista, no Guará, com uma vaga em aberto. Entre as funções com maior oferta de oportunidades estão os de operador de caixa e repositor de mercadorias, com 110 e 100 vagas abertas respectivamente. Para ambas as funções, o pagamento oferecido é de R$ 1,7 mil, além dos benefícios.

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Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).