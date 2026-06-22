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Show de Djavan terá 60 vagas para ambulantes

Para conseguir a licença de trabalho, os interessados têm que fazer cadastro nesta terça-feira (23/6), no auditório do edifício-sede do Detran-DF

Djavan fará show neste sábado (27/6), na Arena Mané Garrincha - (crédito: Divulgação)
Djavan fará show neste sábado (27/6), na Arena Mané Garrincha - (crédito: Divulgação)

A Secretaria Executiva das Cidades publicou edital para o trabalho de ambulantes no show Djavanear 50 anos - Só Sucessos, que acontecerá neste sábado (27), na Arena Mané Garrincha. Foram disponibilizadas 30 vagas de barracas, sendo 20 na SRPN 901 e outras 10 no gramado ao lado do estacionamento do Planetário de Brasília. Na modalidade de circulante serão 30 vagas divididas também nas mesmas localizações.

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Para requerer a licença eventual de trabalho, o ambulante deve comparecer nesta terça-feira (23/6), das 9h às 17h, no Auditório do edifício-sede do Detran-DF, no SAM lote A, Bloco B da Asa Norte. É necessário apresentar original e cópia de documento pessoal com foto e comprovante de endereço no nome do ambulante ou declaração de residência.

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Caso o número de inscrições seja maior que a quantidade de vagas ofertadas, será realizado sorteio pelo aplicativo Sorteio Fácil, imediatamente após o término do horário previsto para as inscrições.

A divulgação do resultado com os nomes dos vendedores contemplados será realizada no dia 24/6, no período da tarde, no site da Secretaria de Governo (Segov-DF). As licenças serão entregues no dia 26, no Anexo do Buriti, das 9h às 16h, onde serão repassadas orientações sobre o trabalho no evento. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 22/06/2026 19:51
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