Show de Djavan terá 60 vagas para ambulantes

A Secretaria Executiva das Cidades publicou edital para o trabalho de ambulantes no show Djavanear 50 anos - Só Sucessos, que acontecerá neste sábado (27), na Arena Mané Garrincha. Foram disponibilizadas 30 vagas de barracas, sendo 20 na SRPN 901 e outras 10 no gramado ao lado do estacionamento do Planetário de Brasília. Na modalidade de circulante serão 30 vagas divididas também nas mesmas localizações.

Para requerer a licença eventual de trabalho, o ambulante deve comparecer nesta terça-feira (23/6), das 9h às 17h, no Auditório do edifício-sede do Detran-DF, no SAM lote A, Bloco B da Asa Norte. É necessário apresentar original e cópia de documento pessoal com foto e comprovante de endereço no nome do ambulante ou declaração de residência.

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