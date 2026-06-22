PMDF resgata 12 aves mantidas ilegalmente em cativeiro no Paranoá

Foram encontradas espécies exóticas sem autorização dos órgãos competentes - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), autuou quatro pessoas por crimes contra a fauna durante uma fiscalização realizada no Paranoá nesta segunda-feira (22/6). A ação resultou na apreensão de 12 aves mantidas irregularmente em cativeiro e na lavratura de quatro Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs).

Durante a ronda, equipes do Rádio Patrulhamento Ambiental (RPA) vistoriaram diferentes residências e encontraram aves da fauna silvestre brasileira e espécies exóticas sem autorização dos órgãos competentes.

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As aves e nove gaiolas utilizadas no cativeiro foram apreendidas e encaminhadas ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Ceapa), de onde seguirão para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).