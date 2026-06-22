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CRIME

PMDF resgata 12 aves mantidas ilegalmente em cativeiro no Paranoá

Operação ambiental apreendeu animais silvestres e exóticos, além de nove gaiolas utilizadas para criação irregular

Foram encontradas espécies exóticas sem autorização dos órgãos competentes - (crédito: Divulgação/PMDF)
Foram encontradas espécies exóticas sem autorização dos órgãos competentes - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), autuou quatro pessoas por crimes contra a fauna durante uma fiscalização realizada no Paranoá nesta segunda-feira (22/6). A ação resultou na apreensão de 12 aves mantidas irregularmente em cativeiro e na lavratura de quatro Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs).

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Durante a ronda, equipes do Rádio Patrulhamento Ambiental (RPA) vistoriaram diferentes residências e encontraram aves da fauna silvestre brasileira e espécies exóticas sem autorização dos órgãos competentes.

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As aves e nove gaiolas utilizadas no cativeiro foram apreendidas e encaminhadas ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Ceapa), de onde seguirão para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 22/06/2026 19:17
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