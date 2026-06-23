Perto de Brasília: 5 roteiros para quem ama natureza e ciência

Visitantes desfrutam das famosas piscinas de água corrente do Parque Nacional de Brasília, um dos destinos destacados no Cerrado. - (crédito: Minervino Júnior/CB)

Para quem vive em Brasília ou está de passagem, o Cerrado se revela um laboratório a céu aberto, repleto de destinos que unem paisagens deslumbrantes com a oportunidade de observar de perto a riqueza da fauna e da flora locais. A região oferece roteiros perfeitos para uma imersão no bioma.

Explorar esses refúgios é uma forma de se conectar com o meio ambiente e entender a importância da conservação. O Correio selecionou cinco lugares no Distrito Federal e Entorno que proporcionam essa experiência, ideais para quem busca um passeio com propósito, aliando lazer, ciência e contato direto com a natureza.

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Parque Nacional de Brasília

Conhecido popularmente como Água Mineral, o parque é um dos destinos mais tradicionais da capital. Além das famosas piscinas de água corrente, o local abriga duas trilhas ecológicas bem sinalizadas, a da Capivara e a do Cristal Água. Durante a caminhada, é comum avistar macacos-prego, capivaras, quatis e diversas espécies de aves, tornando o passeio uma aula prática de biologia.

Jardim Botânico de Brasília

Este é um centro de referência na conservação do Cerrado. O Jardim Botânico oferece uma estrutura organizada com jardins temáticos, orquidário e um centro de visitantes com informações sobre as espécies nativas. Suas trilhas interpretativas permitem que o visitante aprenda a identificar plantas medicinais e árvores típicas do bioma, como o ipê e o pequizeiro, em um ambiente controlado e educativo.

Reserva Ecológica do IBGE

Localizada ao sul de Brasília, a reserva é um santuário para pesquisadores e um tesouro para os amantes da natureza. A área de visitação possui trilhas que cortam diferentes fitofisionomias do Cerrado, desde o campo limpo até o cerradão. O espaço é ideal para quem deseja uma experiência mais aprofundada e silenciosa, focada na observação da vegetação e da vida selvagem em seu estado mais preservado.

Chapada Imperial

A cerca de 50 quilômetros de Brasília, já na região administrativa de Brazlândia, a Chapada Imperial é um santuário ecológico particular com mais de 30 cachoeiras. O acesso é feito por trilhas guiadas de diferentes níveis de dificuldade. Os guias locais compartilham conhecimentos sobre a geologia, a fauna e a flora da região, transformando a aventura em uma imersão educativa sobre o ecossistema local.

Parque Ecológico de Águas Claras

Para um contato mais rápido e urbano com a natureza, este parque é uma excelente opção. Com uma lagoa central que atrai dezenas de espécies de aves, o local é perfeito para a prática de observação de pássaros, conhecida como birdwatching. Suas pistas de caminhada e áreas de mata ciliar oferecem um refúgio tranquilo para aprender sobre a avifauna urbana do Distrito Federal.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.