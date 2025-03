Jardim Botânico celebra 40 anos de lazer, preservação e conhecimento

Um refúgio verde em meio à correria da cidade grande, o Jardim Botânico de Brasília (JBB) comemora 40 anos, completados em 8 de março, com um presente especial para a população. Além de entrada gratuita durante todo o mês, há uma programação diversificada para todas as idades.

A programação especial deste mês inclui de oficinas de pilates e yoga a trilhas guiadas e exposições artísticas. Algumas atrações exigem inscrição prévia, que pode ser feita pelo site oficial, enquanto outras estão disponíveis durante todo o ano, como o Orquidário e o Espaço Ciência, que expõe animais taxidermizados e plantas típicas do Cerrado.

Local ideal para passeios ao ar livre, trilhas e momentos em família, o espaço também abriga uma rica biodiversidade do Cerrado. O JBB é mais do que um espaço de lazer, é um centro de educação ambiental e pesquisa científica. Com 500 hectares abertos à visitação, o objetivo do espaço não é apenas oferecer momentos de recreação, mas também conscientizar sobre a importância da preservação da fauna e flora do Cerrado. "O Jardim Botânico não pode ser visto como um parque. Ele tem uma responsabilidade muito maior na preservação ambiental e na conscientização da população", disse Ana Beatriz, gerente de educação ambiental do órgão.

Verdadeira imersão

A família Diniz, que veio do Gama para um dia de passeio, já costuma viver essa experiência. A servidora pública, Silvaneide Diniz, 55 anos, conta que, apesar da distância, vale a pena visitar o local. "É um incentivo para estarmos mais próximos da natureza. Aqui é bonito e organizado." Já a filha dela, Alyne Diniz, 36, descreveu o orquidário como um dos melhores lugares para visitar. "É uma verdadeira imersão". O pequeno Henrique, de apenas 5 anos, também ficou encantado. "Eu gostei das borboletas!", disse, animado.

Uma das atividades mais aguardadas é o banho de floresta, na Trilha Krahô, inspirado em uma prática japonesa que promove a conexão entre o ser humano e a natureza. "Quanto mais a gente convive com a natureza, mudanças no nosso corpo vão acontecendo. A ansiedade diminui, a pressão arterial melhora. São vários benefícios. Isso resgata a relação entre o ser humano e a natureza. Afinal, nós somos seres naturais, e cada vez mais a gente se distancia dessa convivência", observou Ana Beatriz.

"Serve para ter contato com a vida, e através do amor por isso, aprender a cuidar", completou a gerente. A trilha Krahô, que leva os visitantes por um percurso de até duas horas, passando por diferentes formações vegetais do Cerrado, é uma homenagem aos povos indígenas Krahô, que já não habitam mais a região.

A natureza pulsa

Além do contato com a natureza, o JBB abre, excepcionalmente neste mês, as portas de seus espaços científicos ao público. Aos sábados, os visitantes poderão conhecer o Herbário Ezechias Paulo Heringer e o Laboratório de Reprodução In Vitro, onde são realizadas pesquisas de conservação da flora do Cerrado. "É uma chance para o pessoal conhecer o nosso trabalho. Muita gente não sabe o que é um herbário ou para que serve um laboratório de reprodução in vitro", explica a diretora de Vegetação e Flora, Maria Rosa Zanatta.

O casal Iuri Silva, 53, e Luciana Alves, 51, mora no Guará 2 e costuma visitar o JBB pelo menos uma vez ao ano. Neste mês, aproveitaram a programação especial para praticar yoga ao ar livre com a filha, Ana Luiza Alves, 25. "Não é um hábito, mas fazemos questão de visitar o JBB pelo menos uma vez ao ano", conta Iuri. Luciana, que escolheu o Jardim Botânico para celebrar seu aniversário, descreve o local como especial. "Aqui pulsa vida, pulsa natureza. O verde acalma, tem uma energia muito boa, cheio de passarinhos cantando. É bom demais. Um lugar especial para um dia especial, meu aniversário".

Visitação

A gratuidade no mês de março já tem incentivado mais pessoas a conhecerem o Jardim Botânico. "No feriado de carnaval, recebemos cerca de 5 mil visitantes. A localização é um desafio, já que o JBB não fica tão próximo do Plano Piloto, onde as pessoas costumam se reunir para lazer", contou Ana Beatriz.

O JBB estima, porém, que 9 a cada 10 moradores do Distrito Federal nunca visitaram o espaço. Por isso, a programação especial deste mês tem o intuito de popularizar o Jardim Botânico e ampliar o conhecimento da população sobre o bioma Cerrado. O local funciona de terça a domingo, das 9h às 17h, com entrada permitida até 16h30.





























