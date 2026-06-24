Celina comenta sobre operação e fraudes envolvendo funcionário do BRB

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), elogiou nesta quarta-feira (24/6), durante evento de entrega de contratos de concessão de uso oneroso no Clube Assefe, no Setor de Clubes Esportivos Sul, a operação da Polícia Civil do DF que investiga um esquema de falsos consórcios no Distrito Federal.
A investigação aponta que o grupo é suspeito de enganar vítimas com promessas de contemplação rápida em cartas de crédito, utilizando estruturas comerciais que simulavam legalidade. O suposto líder da organização seria funcionário do Banco de Brasília (BRB).
Ao ser questionada sobre o caso, Celina evitou detalhar as acusações e destacou a atuação da corporação. “A Polícia Civil deu ontem uma entrevista coletiva grande sobre isso. Quero, inclusive, parabenizar a nossa Polícia Civil, que está fazendo um trabalho maravilhoso”, afirmou.
A operação resultou em prisões e bloqueio de bens e apura movimentação milionária ligada ao grupo investigado. A governadora também ressaltou que golpes desse tipo atingem especialmente pessoas idosas e afirmou confiar no avanço das investigações. “Tenho certeza que agora os indiciamentos vão acontecer pela polícia e pelo Ministério Público”, disse.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
postado em 24/06/2026 10:35