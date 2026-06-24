Celina comenta sobre operação e fraudes envolvendo funcionário do BRB

Governadora fez afirmação durante cerimônia no Setor de Clubes Esportivos Sul - (crédito: Beatriz Mascarenhas/CB)

governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP) , elogiou nesta quarta-feira (24/6), durante evento de entrega de contratos de concessão de uso oneroso no Clube Assefe, no Setor de Clubes Esportivos Sul, a operação da Polícia Civil do DF que investiga um esquema de falsos consórcios no Distrito Federal.

Ao ser questionada sobre o caso, Celina evitou detalhar as acusações e destacou a atuação da corporação. “A Polícia Civil deu ontem uma entrevista coletiva grande sobre isso. Quero, inclusive, parabenizar a nossa Polícia Civil, que está fazendo um trabalho maravilhoso”, afirmou.

Leia também: Sete pessoas são presas por golpe em aposentados do GDF e BRB



A operação resultou em prisões e bloqueio de bens e apura movimentação milionária ligada ao grupo investigado. A governadora também ressaltou que golpes desse tipo atingem especialmente pessoas idosas e afirmou confiar no avanço das investigações. “Tenho certeza que agora os indiciamentos vão acontecer pela polícia e pelo Ministério Público”, disse.