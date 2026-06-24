Celina sanciona, com vetos, lei de empréstimo ao BRB; veja detalhes

Empréstimo com o FGC foi sancionado pela governadora Celina Leão - (crédito: Divulgação/BRB)

A governadora do Distrito Federal Celina Leão (PP) sancionou, com vetos, a lei que ratifica o empréstimo de R$ 6,6 bilhões a ser tomado com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para socorrer o Banco de Brasília (BRB). A nova lei foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (24/6).

Um dos vetos foi ao artigo que obrigava o Poder Executivo a apresentar à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) as condições financeiras pretendidas, como taxa de juros, prazo, carência e cronograma de pagamento, antes da contratação do empréstimo.

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A chefe do Executivo também vetou o artigo que determinava o envio de relatórios semestrais à CLDF com informações sobre o empréstimo, como os desembolsos realizados, os custos, as garantias executadas e o andamento do ressarcimento.

Entre os trechos vetados está ainda o artigo que determinava que o BRB deveria ressarcir o GDF com os valores aportados por meio do empréstimo, uma vez que quem pega o empréstimo é o governo, na condição de acionista controlador.

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Celina também vetou o artigo que determinava que o GDF deveria preservar, no mínimo, 52% das ações do BRB com direito a voto.