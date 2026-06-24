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Golpe

Sites fraudulentos imitam o do Detran-DF para enganar usuários

Órgão alerta para páginas fraudulentas que imitam a parência do site oficial e direcionam pagamentos de débitos via Pix e QR Code para contas de criminosos

A autarquia orienta os usuários a sempre confirir a URL antes de fazer qualquer pagamento - (crédito: Caio Gomez)
A autarquia orienta os usuários a sempre confirir a URL antes de fazer qualquer pagamento - (crédito: Caio Gomez)

O Detran-DF identificou sites falsos que imitam os canais oficiais da autarquia para induzir motoristas a pagar débitos veiculares inexistentes via Pix ou QR Code. O órgão esclarece que nenhum sistema interno foi comprometido e que as fraudes partem de páginas criadas por terceiros. 

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Segundo o órgão, os únicos endereços legítimos do Detran-DF são detran.df.gov.br e portal.detran.df.gov.br. A autarquia orienta os usuários a sempre confirir a URL antes de fazer qualquer pagamento.

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Caiu no golpe? Veja o que fazer:

Registre um boletim de ocorrência em uma delegacia, acione seu banco para contestar a transação pelo Mecanismo Especial de Devolução (MED) e guarde comprovantes e capturas de tela como evidência. 

O Detran informa que já adotou medidas para apurar o crime.

*Informações da Agência Brasília

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 24/06/2026 17:19
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