Sites fraudulentos imitam o do Detran-DF para enganar usuários

O Detran-DF identificou sites falsos que imitam os canais oficiais da autarquia para induzir motoristas a pagar débitos veiculares inexistentes via Pix ou QR Code. O órgão esclarece que nenhum sistema interno foi comprometido e que as fraudes partem de páginas criadas por terceiros.
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Segundo o órgão, os únicos endereços legítimos do Detran-DF são detran.df.gov.br e portal.detran.df.gov.br. A autarquia orienta os usuários a sempre confirir a URL antes de fazer qualquer pagamento.
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Caiu no golpe? Veja o que fazer:
Registre um boletim de ocorrência em uma delegacia, acione seu banco para contestar a transação pelo Mecanismo Especial de Devolução (MED) e guarde comprovantes e capturas de tela como evidência.
O Detran informa que já adotou medidas para apurar o crime.
*Informações da Agência Brasília