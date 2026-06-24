Tradição no Guará, Bar do Toinzinho reúne amigos em plena praça

Centenas de torcedores se reúnem no Bar do Toinzinho - (crédito: Marcelo Ferreira/ CB D.A. Press)

Centenas de pessoas lotaram a praça da QI 14 para torcer pelo Brasil no embate contra a Escócia, na noite desta quarta-feira (24/6). Logo nos primeiros minutos de jogo, a Seleção Brasileira fez o primeiro gol e levou o público à loucura.

O Bar do Toinzinho é um dos mais tradicionais do Guará e um dos pontos escolhidos por gente de todo o DF para acompanhar a Copa.

Oito amigos se reuniram em uma das mesas para vibrar pelo Brasil. Eles vieram de Samambaia, Ceilândia, Sobradinho e Guará. O ambiente arejado, ao ar livre, atraiu os colegas para a programação desta noite. “Comemorei meu aniversário aqui semana passada e adorei. O clima é ótimo, as comidas são gostosas. Tenho asma e até o fato de o ambiente ser ao ar livre foi ótimo”, disse o cirurgião dentista Josué Oliveira, 29 anos.