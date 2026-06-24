Mendonça manda Papuda explicar se Careca do INSS sofreu pressão na unidade

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o Complexo Penitenciário da Papuda, por meio da direção da unidade, explique se o detento Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", foi pressionado para falar sobre delação premiada. A denúncia apresentada pela defesa de Antônio afirma que ele foi levado para prestar depoimento informal, sem a presença dos advogados.



A situação teria ocorrido após uma revista. Os advogados afirmam que durante a oitiva não autorizada pela Justiça, o cliente foi questionado se pretende firmar um acordo de delação premiada. O Careca do INSS está preso desde setembro do ano passado, acusado de operar o esquema de fraudes e descontos ilegais de beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).



"A realização de atos de caráter inquisitivo sem observância das garantias mínimas do custodiado, notadamente a prévia ciência e a presença da defesa, demanda apuração imediata pelo Juízo, a fim de resguardar a legalidade do procedimento e a integridade das prerrogativas processuais", afirma um trecho da decisão, que concede prazo de 48 horas para a resposta.

Saiba mais: Fachin inaugura grupo para modernizar a o Sistema de Justiça

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O magistrado ainda determina que a diretoria da Papuda informe “com detalhes os fatos narrados e, em havendo elementos de efetiva ocorrência do quanto relatado pela defesa do investigado, identifique os agentes envolvidos na diligência”.