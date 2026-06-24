Mendonça manda Papuda explicar se Careca do INSS sofreu pressão na unidade

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o Complexo Penitenciário da Papuda, por meio da direção da unidade, explique se o detento Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", foi pressionado para falar sobre delação premiada. A denúncia apresentada pela defesa de Antônio afirma que ele foi levado para prestar depoimento informal, sem a presença dos advogados.
A situação teria ocorrido após uma revista. Os advogados afirmam que durante a oitiva não autorizada pela Justiça, o cliente foi questionado se pretende firmar um acordo de delação premiada. O Careca do INSS está preso desde setembro do ano passado, acusado de operar o esquema de fraudes e descontos ilegais de beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).
"A realização de atos de caráter inquisitivo sem observância das garantias mínimas do custodiado, notadamente a prévia ciência e a presença da defesa, demanda apuração imediata pelo Juízo, a fim de resguardar a legalidade do procedimento e a integridade das prerrogativas processuais", afirma um trecho da decisão, que concede prazo de 48 horas para a resposta.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Saiba mais: Fachin inaugura grupo para modernizar a o Sistema de Justiça
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O magistrado ainda determina que a diretoria da Papuda informe “com detalhes os fatos narrados e, em havendo elementos de efetiva ocorrência do quanto relatado pela defesa do investigado, identifique os agentes envolvidos na diligência”.
Saiba Mais
- Política Após reunião com Lula, Jaques Wagner deixa liderança no Senado
- Política Marinho defende afastamento temporário de Jaques Wagner: "É o que eu faria"
- Política ANPD diz que pode iniciar de imediato o monitoramento das plataformas
- Política STM rejeita por unanimidade recurso de Bolsonaro contra ministro do Tribunal