Copa vira motivo para encontrar amigas e torcer pelo Brasil

Em meio à movimentação de torcedores que se reuniram em bares de Brasília para acompanhar a Copa do Mundo, a produtora de eventos Gabriela Honorata, 23 anos, foi uma das responsáveis por organizar o encontro de um grupo de amigas no Responsa Bar, na 202 Sul, para assistir aos jogo juntas.

Brasiliense, ela contou que acabou assumindo a iniciativa de reunir o grupo. “Como eu sou produtora de eventos, normalmente a galera sempre aceita as minhas opiniões e a gente vai para o lugar que escolhi”, disse.

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Segundo Gabriela, todas toparam a proposta e não houve resistência entre as amigas. “Todo mundo animou de vez. Não teve resistência, não. Elas confiam nas minhas escolhas” afirmou.

O grupo, formado por amigas que moram em diferentes regiões do Distrito Federal, se encontrou no local para acompanhar a partida entre Brasil e Escócia e matar a saudade. “Umas moram em Arniqueira, outras em Águas Claras e outra no Sol Nascente”, explicou.

Para elas, a Copa acabou funcionando como ponto de encontro em meio à rotina de trabalho. “É tipo um feriado, a gente sai do trabalho mais cedo e se encontra todo mundo no bar”, disse Gabriela.

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