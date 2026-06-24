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Copa do Mundo

Copa vira motivo para encontrar amigas e torcer pelo Brasil

Grupo se reuniu no Responsa Bar, na 202 Sul, e transformou a partida da Seleção em momento de encontro entre amigas de diferentes regiões do Distrito Federal

Amigas torcem juntas no Responsa Bar - (crédito: Paulo Gontijo/ CB/D.A.Press)
Amigas torcem juntas no Responsa Bar - (crédito: Paulo Gontijo/ CB/D.A.Press)

Em meio à movimentação de torcedores que se reuniram em bares de Brasília para acompanhar a Copa do Mundo, a produtora de eventos Gabriela Honorata, 23 anos, foi uma das responsáveis por organizar o encontro de um grupo de amigas no Responsa Bar, na 202 Sul, para assistir aos jogo juntas.

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Brasiliense, ela contou que acabou assumindo a iniciativa de reunir o grupo. “Como eu sou produtora de eventos, normalmente a galera sempre aceita as minhas opiniões e a gente vai para o lugar que escolhi”, disse.
Segundo Gabriela, todas toparam a proposta e não houve resistência entre as amigas. “Todo mundo animou de vez. Não teve resistência, não. Elas confiam nas minhas escolhas” afirmou.
O grupo, formado por amigas que moram em diferentes regiões do Distrito Federal, se encontrou no local para acompanhar a partida entre Brasil e Escócia e matar a saudade. “Umas moram em Arniqueira, outras em Águas Claras e outra no Sol Nascente”, explicou.
Para elas, a Copa acabou funcionando como ponto de encontro em meio à rotina de trabalho. “É tipo um feriado, a gente sai do trabalho mais cedo e se encontra todo mundo no bar”, disse Gabriela. 

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 24/06/2026 19:59
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