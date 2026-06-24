Michelle Bolsonaro diz que foi "desrespeitada" e "humilhada" por Flávio

A presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, deu declarações sobre Flávio Bolsonaro: "foi muito ríspido, me desrespeitou e me tratou mal ao telefone" - (crédito: Reprodução/Instagram)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou, nesta quarta-feira (24), que foi "desrespeitada" e "humilhada" pelo senador Flávio Bolsonaro durante uma ligação. Michelle, que é presidente do PL Mulher, publicou um vídeo nas redes sociais se opondo a uma eventual aliança do partido dela com o pré-candidato Ciro Gomes no Ceará. Ela alegou estar seguindo orientações do marido, Jair Bolsonaro.



No entanto, de acordo com Michelle, Flávio Bolsonaro se irritou com a decisão e ambos tiveram uma discussão por telefone. Ela diz ter ligado para o parlamentar, mas não teve as chamadas atendidas. No entanto, declarou que o congressista retornou horas depois.



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“Ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para dizer o que me disse, teria sido melhor que não tivesse ligado. Foi muito ríspido, me desrespeitou e me tratou mal ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, respondi que tudo bem", contou Michelle.

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Michelle defende que a direita apoie a pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo-CE), que deve concorrer ao governo do estado. As declarações da esposa de Jair Bolsonaro escancararam uma crise e divisão dentro do PL. Flávio Bolsonaro não comentou o assunto até a última atualização desta matéria.



