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Michelle Bolsonaro diz que foi "desrespeitada" e "humilhada" por Flávio

Ex-primeira-dama relata discussão com o senador durante ligação para tratar do apoio a Ciro Gomes, no Ceará

A presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, deu declarações sobre Flávio Bolsonaro:
A presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, deu declarações sobre Flávio Bolsonaro: "foi muito ríspido, me desrespeitou e me tratou mal ao telefone" - (crédito: Reprodução/Instagram)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou, nesta quarta-feira (24), que foi "desrespeitada" e "humilhada" pelo senador Flávio Bolsonaro durante uma ligação. Michelle, que é presidente do PL Mulher, publicou um vídeo nas redes sociais se opondo a uma eventual aliança do partido dela com o pré-candidato Ciro Gomes no Ceará. Ela alegou estar seguindo orientações do marido, Jair Bolsonaro.

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No entanto, de acordo com Michelle, Flávio Bolsonaro se irritou com a decisão e ambos tiveram uma discussão por telefone. Ela diz ter ligado para o parlamentar, mas não teve as chamadas atendidas. No entanto, declarou que o congressista retornou horas depois.

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“Ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para dizer o que me disse, teria sido melhor que não tivesse ligado. Foi muito ríspido, me desrespeitou e me tratou mal ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, respondi que tudo bem", contou Michelle.

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Michelle defende que a direita apoie a pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo-CE), que deve concorrer ao governo do estado. As declarações da esposa de Jair Bolsonaro escancararam uma crise e divisão dentro do PL. Flávio Bolsonaro não comentou o assunto até a última atualização desta matéria.

Saiba Mais

  • Michelle Bolsonaro, wife of former Brazilian president Jair Bolsonaro, leaves the Federal Police headquarters where Bolsonaro is being held, in Brasilia, on November 27, 2025. President Luiz Inacio Lula da Silva said on November 26 that Brazil had given the world a lesson in democracy after his predecessor Jair Bolsonaro was jailed for a failed coup attempt. (Photo by Evaristo Sa / AFP) Caption
    As declarações da esposa de Jair Bolsonaro escancararam uma crise e divisão dentro do PL Foto: Evaristo Sa/AFP
  • Michelle Bolsonaro
    Michelle Bolsonaro Foto: REPRODUÇÃO
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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 24/06/2026 19:30 / atualizado em 24/06/2026 19:45
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