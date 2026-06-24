Torcedores no Bar Na Seis querem Seleção em primeiro do grupo

Torcida no Bar Na Seis, na 706 Norte, de olho no telão para acomp0anhar o Brasil - (crédito: Rafael Lins/CB/D.A Press)

Os brasilienses que lotam o Bar Na Seis, na 706 Norte, para assistir à partida entre Brasil e Escócia querem a vaga da Seleção para a fase de mata-mata do Mundial como melhor equipe do Grupo C.

Com um grande telão instalado na calçada e cerca de outras cinco televisões, o bar ofereceu uma estrutura grande para dar conta da alta demanda no período de Copa do Mundo. Além disso, o estabelecimento ganha destaque bem no centro da W3 Norte.

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A expectativa para o duelo contra a Escócia é alta. Além de garantir o primeiro lugar do grupo, a torcida brasileira quer a vitória pelo fato de o próximo jogo ser exatamente na segunda-feira, às 14h. “Queremos essa vitória para passar de fase e conseguir folgar na próxima segunda”, disse Paulo Brito, de 37 anos, em tom animado.