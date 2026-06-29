Celina destaca investimento de R$ 26 milhões na Saúde do DF, com aquisição de novos equipamentos e reforço de pessoal - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

A Governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou que o Governo do Distrito Federal (GDF) continuará priorizando investimentos na saúde pública e prepara nomeações para integrar equipe da Secretaria de Saúde (SES-DF). Em declaração ao Correio, ela destacou a ampliação da estrutura hospitalar, a contratação de novos profissionais e relembrou a destinação de R$ 26 milhões para o setor no início da atual gestão.

Segundo Celina, enquanto o GDF realiza um levantamento de vagas para novos servidores, o governo tem investido na modernização da rede pública com a instalação de tomógrafos em diferentes unidades hospitalares, além do reforço das equipes de atendimento. “Continuamos investindo firmemente na Saúde com a instalação e a contratação de novos servidores para melhorar o atendimento médico-hospitalar aos brasilienses”, afirmou.

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A governadora reconheceu que ainda há desafios a serem enfrentados, mas garantiu que a área seguirá entre as principais prioridades da administração. “Temos muito a fazer, mas não deixaremos de dar prioridade à Saúde, como já fizemos no início da gestão ao cancelar a festa de aniversário de Brasília e alocarmos os R$ 26 milhões na Saúde”, disse.

Segundo Celina, a ampliação da capacidade de atendimento e o fortalecimento da rede pública continuarão entre as principais frentes de atuação do GDF.