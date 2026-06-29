Nos acréscimos, Brasil carimba passaporte para as oitavas de final

Para a brasiliense Ana Flor Torres, de 29 anos (E), apesar de não marcar, o camisa 19 do Brasil fez a diferença no jogo: "Foi importante o Endrick entrar, ele foi a chave do gol", opinou - (crédito: Isac Mascarenhas/CB/DA Press)

Uma chuva de chances perdidas na segunda etapa levou os torcedores à loucura no Boteco Boa Praça, na 201 Sul. A explosão no local veio quando Gabriel Martinelli, aos 51 minutos do segundo tempo, virou o placar e decretou a classificação brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo. Apesar do jogo truncado, a dupla Ana Flor Torres e Gabrielle Barrera segue confiante no título brasileiro e projeta o próximo adversário da Amarelinha.

Foram 27 minutos no primeiro tempo de um Brasil mais ofensivo. Porém, no minuto seguinte, em cima dos erros de Danilo na saída de bola, e de Casemiro, sem pressão na marcação, o defensor Kaishu Sano foi mais esperto para abrir o placar. Um banho de água fria nos torcedores brasileiros. Contestado desde o primeiro jogo, o camisa cinco, aos 11 minutos da segunda etapa, apareceu para dar esperança na partida. Após o cruzamento de Gabriel Magalhães, Casemiro cabeceou para o fundo da rede e deixou tudo igual.

No segundo tempo, a entrada do brasiliense Endrick foi uma verdadeira festa para os conterrâneos do garoto. Para a brasiliense Ana Flor, de 29 anos, o camisa 19, apesar de não marcar, fez a diferença no jogo. “Foi importante o Endrick entrar, ele foi a chave do jogo”, opinou. Foi necessário um segundo tempo inteiro de agonia para poder soltar o grito da classificação. Quando todos achavam que viria uma prorrogação, Gabriel Martinelli se tornou o herói brasileiro e virou a parcial. “A gente sabia que ia ser um jogo difícil, mas a gente está acreditando no hexa, ele virá”, projetou.

Com a classificação, o Brasil tem pela frente dois possíveis adversários: Noruega ou Costa do Marfim. Confiante como a amiga, Gabrielle Barrera aposta na preferência pela seleção africana, mas deixou claro não temer a o time norueguês. “Seria melhor para nós, pegamos a Costa do Marfim. Mas assim, pode deixar o Haaland vir que o Brasil vai destruir”, exclamou.