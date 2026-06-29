Entre o orgulho e a frustração: japoneses lamentam eliminação

Torcedores na Embaixada do Japão vivem sentimentos divididos após derrota, mas destacam laços históricos e celebram o avanço brasileiro - (crédito: Davi Pereira/CB/DA Press)

A eliminação do Japão na Copa do Mundo no confronto contra o Brasil foi recebida com um misto de frustração e compreensão por torcedores e descendentes que acompanharam a partida na Embaixada do Japão. Entre corações divididos, a torcida refletiu não apenas o resultado em campo, mas a conexão entre duas nações apaixonadas por futebol.

Eiji Yamasaki, 45 anos, resume o sentimento de quem acompanhou o jogo dividido entre duas paixões. Segundo ele, a virada do Brasil trouxe uma mistura de emoções. “Hoje o nosso DNA ficou em conflito. Ficamos divididos. Torcer contra um é torcer a favor do outro, mas a gente fica muito feliz”, afirmou. Apesar da comemoração brasileira, ele admite que gostaria de ter visto o Japão avançar. “Seria um momento único para o Japão. E jogar contra o Brasil é muito interessante, porque o Brasil tem uma influência muito grande no futebol japonês”, explicou.

Yamasaki destacou a ligação histórica entre os dois países. “Nós somos a maior comunidade de descendentes do Japão fora do Japão, no Brasil. Então, a gente ficaria muito feliz (se o Japão avançasse)”, disse. Ainda assim, ele reforça que a torcida foi equilibrada durante a partida. “Estávamos torcendo para os dois igualmente. Estou feliz igualmente pelo avanço do Brasil. E agora é torcida 100% pro Brasil, rumo ao hexa”, ressaltou.



Leia Mais: Entre bandejas e emoção, garçons vibram com vitória do Brasil Kelly Lagatuma, 41 anos, e Ayane Senda, 25, acompanharam a partida com o coração dividido, refletido até na escolha do figurino. “Eu vesti a camisa do Japão por cima, mas por baixo estava com o uniforme do Brasil”, contou Ayane. Durante o jogo, as emoções se alternaram, especialmente com a virada brasileira nos minutos finais. “A vitória é sempre gratificante, é muita emoção, é tudo. Fico muito feliz pelo Brasil”, afirmou Kelly.

Para Ayane, a partida foi marcada pelo equilíbrio e pelo respeito às duas seleções. “Foi um jogão. Os dois países mereciam vencer”, disse. Mesmo com a divisão de sentimentos, ela celebrou o resultado. “Parabéns, Brasil”, completou.