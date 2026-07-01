Agências oferecem vagas para gerente de restaurante com salário de R$ 3,9 mil

Bom dia, Brasília! As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com ofertas de 529 vagas para a população que está à procura de uma oportunidade de trabalho nesta quata-feira (1º/7). Os salários chegam a R$ 3,9 mil, valor oferecido para o cargo de gerente de restaurante, que conta com duas vagas abertas.

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Entre as funções com maior oferta de oportunidades, o de operador de caixa é um dos destaques, com 130 vagas. A função oferece salário de até R$ 1,7 mil, além de benefícios. Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

