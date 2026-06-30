InícioCidades DF
Vagas de Trabalho

DF abre 1.011 vagas de emprego com salários de até R$ 4,5 mil

Oportunidades desta terça-feira (30/6) são destinadas a candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência; cadastro pode ser feito pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou presencialmente nas agências

Agências do Trabalhador oferecem 1.011 vagas de emprego nesta terça-feira (29/6) - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
Agências do Trabalhador oferecem 1.011 vagas de emprego nesta terça-feira (29/6) - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho encontra 1.011 vagas disponíveis nas agências do trabalhador do Distrito Federal nesta terça-feira (30/6). As oportunidades contemplam profissionais com diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência, e oferecem salários que chegam a R$ 4,5 mil. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A maior remuneração é para o cargo de mecânico de câmbio, no Paranoá. Há uma vaga disponível, destinada a candidatos com ensino fundamental completo e experiência comprovada, com salário de R$ 4,5 mil. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Entre as funções com maior número de oportunidades, o destaque é para operador de caixa, com 142 vagas e remuneração de até R$ 1,7 mil, além de benefícios. Também há oferta para auxiliar de logística, atendente de lanchonete, vendedor, servente de obras e diversas outras áreas. 

Os interessados podem cadastrar o currículo por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital) ou comparecer a uma das agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que a vaga desejada não esteja disponível no dia, o cadastro permanece ativo no sistema e pode ser utilizado em futuras seleções, conforme o perfil procurado pelas empresas. 

Empregadores que desejam divulgar vagas ou utilizar os espaços das agências para processos seletivos também podem solicitar o serviço presencialmente nas unidades, pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo Canal do Empregador, mantido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF). 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 30/06/2026 05:00
SIGA
x