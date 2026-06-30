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Obituário

Morre, aos 104 anos, Antonio Villela, fundador do Centro Espírita André Luiz

Antonio Villela foi um dos ícones da história do Guará pelo legado nas obras sociais desenvolvidas pelo Centro Espírita

Villela faleceu nesta terça-feira (30/6) - (crédito: Redes sociais)
Villela faleceu nesta terça-feira (30/6) - (crédito: Redes sociais)

Morreu, nesta terça-feira (30/6), aos 104 anos, Antonio Villela, um dos fundadores do Centro Espírita André Luiz, localizado no Guará. A informação do falecimento foi divulgada pela família.

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Antonio Villela foi um dos ícones da história do Guará pelo legado nas obras sociais desenvolvidas pelo Centro Espírita. O espaço surgiu em 1960, em um terreno que pertencia ao Jardim Zoológico na Candangolândia. Em 1972, a instituição foi “despejada” e, para não interromper as atividades, Villela mudou-se para QI 16 do Guará I.

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A história de seu Villela com Brasília e com o Guará começou em 1959. Servidor do antigo Tribunal Federal de Recursos (TFR), já extinto, ele integrou a comissão que veio a Brasília para iniciar a implantação dos serviços judiciários da nova capital. Um ano depois, foi convocado pelo próprio TFR para trabalhar definitivamente na capital federal.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 30/06/2026 22:51
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