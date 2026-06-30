Morre, aos 104 anos, Antonio Villela, fundador do Centro Espírita André Luiz

Morreu, nesta terça-feira (30/6), aos 104 anos, Antonio Villela, um dos fundadores do Centro Espírita André Luiz, localizado no Guará. A informação do falecimento foi divulgada pela família.

Antonio Villela foi um dos ícones da história do Guará pelo legado nas obras sociais desenvolvidas pelo Centro Espírita. O espaço surgiu em 1960, em um terreno que pertencia ao Jardim Zoológico na Candangolândia. Em 1972, a instituição foi “despejada” e, para não interromper as atividades, Villela mudou-se para QI 16 do Guará I.

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A história de seu Villela com Brasília e com o Guará começou em 1959. Servidor do antigo Tribunal Federal de Recursos (TFR), já extinto, ele integrou a comissão que veio a Brasília para iniciar a implantação dos serviços judiciários da nova capital. Um ano depois, foi convocado pelo próprio TFR para trabalhar definitivamente na capital federal.

