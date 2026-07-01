Mega-Sena acumula novamente e prêmio chega a R$ 27 milhões

O concurso 3.025 da Mega-Sena não teve ganhador da faixa principal e o montante acumulou em R$ 27 milhões. As seis dezenas sorteadas no evento, realizado nesta terça-feira (30/6), foram: 07, 14, 16, 21, 33 e 58. O próximo sorteio será realizado na quinta (2/7).

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A modalidade da quina teve 95 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 13.278,38. A quadra registrou 3.679 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 565,18.

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Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.



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