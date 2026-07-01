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INCÊNDIO

Incêndio destrói móveis de quarto em casa de Taguatinga

Fogo atingiu um barraco nos fundos de um imóvel, próximo ao cemitério; ninguém ficou ferido

A perícia do CBMDF foi acionada e deverá apurar as causas que provocaram o incêndio - (crédito: Divulgação/CBMDF)
A perícia do CBMDF foi acionada e deverá apurar as causas que provocaram o incêndio - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um incêndio atingiu um quarto de um barraco localizado nos fundos de uma casa na QNJ 06, em Taguatinga, na terça-feira (30/6). As chamas consumiram os móveis do cômodo, mas não houve registro de feridos. As causas do incêndio ainda serão investigadas.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, a corporação foi acionada por volta das 19h e encaminhou três viaturas para a ocorrência. No local, próximo ao cemitério de Taguatinga, os militares encontraram o fogo concentrado em um dos quartos do barraco.

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As equipes realizaram o combate às chamas e conseguiram controlar o incêndio para que o fogo não se espalhasse para outros cômodos ou edificações vizinhas. Após a extinção das chamas, também foram executados os trabalhos de rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes.

O imóvel foi deixado sob a responsabilidade da proprietária. A perícia do CBMDF foi acionada e deverá apurar as causas que provocaram o incêndio.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 01/07/2026 09:02
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