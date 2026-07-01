Despedida de fundador de Centro Espírita do Guará será nesta quinta

Familiares e amigos de Antonio Villela, que morreu nessa terça-feira (30/6), aos 104 anos, poderão prestar as últimas homenagens nessa quinta (2/7), no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, a partir das 8h. Ícone da história do Guará, Antonio foi um dos fundadores do Centro Espírita André Luiz, o primeiro da capital.

A história de Villela com Brasília e com o Guará começou em 1959, quando o servidor do antigo Tribunal Federal de Recursos (TFR), já extinto, integrou a comissão que veio à capital federal para implementar serviços judiciários. Um ano depois, foi convocado pelo próprio TFR para trabalhar definitivamente em Brasília.

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No Guará, deixou seu legado nas obras sociais desenvolvidas pelo Centro Espírita. O espaço surgiu em 1960, em um terreno que pertencia ao Jardim Zoológico na Candangolândia. Em 1972, a instituição foi “despejada” e, para não interromper as atividades, mudou-se para QI 16 do Guará I.

Nas redes sociais, amigos deixaram mensagens de lamento e carinho. Muitos lembraram que Antonio morreu no mesmo dia em que o médium espírita Chico Xavier desencarnou, em 2002. A ocasião coincidiu com a data em que a Seleção Brasileira conquistou o pentacampeonato na Copa do Mundo FIFA.

O velório de Antonio Villela será das 8h às 10h30, na capela 1 do cemitério. Já o sepultamento está previsto para ocorrer às 11h.