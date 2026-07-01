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legado no espiritismo

Despedida de fundador de Centro Espírita do Guará será nesta quinta

Ícone da história do Guará, Antonio Villela foi um dos fundadores do Centro Espírita André Luiz. Antonio faleceu no mesmo dia em que morreu o médium espírita Chico Xavier, em 2002. Velório está previsto para começar às 8h

Villela faleceu nesta terça-feira (30/6) - (crédito: Redes sociais)
Villela faleceu nesta terça-feira (30/6) - (crédito: Redes sociais)

Familiares e amigos de Antonio Villela, que morreu nessa terça-feira (30/6), aos 104 anos, poderão prestar as últimas homenagens nessa quinta (2/7), no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, a partir das 8h. Ícone da história do Guará, Antonio foi um dos fundadores do Centro Espírita André Luiz, o primeiro da capital. 

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A história de Villela com Brasília e com o Guará começou em 1959, quando o servidor do antigo Tribunal Federal de Recursos (TFR), já extinto, integrou a comissão que veio à capital federal para implementar serviços judiciários. Um ano depois, foi convocado pelo próprio TFR para trabalhar definitivamente em Brasília.

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No Guará, deixou seu legado nas obras sociais desenvolvidas pelo Centro Espírita. O espaço surgiu em 1960, em um terreno que pertencia ao Jardim Zoológico na Candangolândia. Em 1972, a instituição foi “despejada” e, para não interromper as atividades, mudou-se para QI 16 do Guará I. 

Nas redes sociais, amigos deixaram mensagens de lamento e carinho. Muitos lembraram que Antonio morreu no mesmo dia em que o médium espírita Chico Xavier desencarnou, em 2002. A ocasião coincidiu com a data em que a Seleção Brasileira conquistou o pentacampeonato na Copa do Mundo FIFA. 

O velório de Antonio Villela será das 8h às 10h30, na capela 1 do cemitério. Já o sepultamento está previsto para ocorrer às 11h. 

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 01/07/2026 11:50 / atualizado em 01/07/2026 11:53
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