Batalhão de Cães da PMDF apreende homem com 184 "cookies" de maconha

Batalhão de Cães da PMDF apreende homem com mais de 180 "cookies" à base de maconha - (crédito: Divulgação / PMDF)

Durante um patrulhamento realizado pela Polícia Militar do Distrito Federal na Rodoviária Interestadual de Brasília, o Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) apreendeu um homem com uma grande quantidade de entorpecentes. Dentre os itens encontrados, estavam 184 unidades de "cookies" à base de maconha.

O indivíduo detido vinha em um ônibus de Itacaré (BA) e seguiria viagem com destino a Belo Horizonte (MG). Ao todo, foram encontrados na mala do suspeito 20 gramas de maconha já fracionada e 177 embalagens contendo cogumelos alucinógenos da espécie Psilocybe cubensis.

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A ação ocorreu na tarde dessa terça-feira (30/6) e utilizou uma equipe de policiamento com cães com o emprego da cadela K9 IPA, que foi a responsável pela sinalização do material.

Com o flagrante, o suspeito foi detido e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia junto de todo o material que carregava para que sejam tomadas as medidas cabíveis.