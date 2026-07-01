Projeto High Tech Course abre inscrições para formação on-line

Ao todo, serão oferecidos 24 cursos online gratuitos em áreas de alta demanda do mercado de trabalho de tecnologia - (crédito: Foto: Divulgação)

O projeto High Tech Course está com inscrições abertas que podem ser feitas por meio do formulário disponível no site oficial do projeto. A iniciativa é da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF). O projeto oferece 24 cursos de capacitação tecnológica gratuita para jovens e adultos a partir de 12 anos, com foco no desenvolvimento de competências voltadas às demandas da economia digital. As vagas são limitadas, com preenchimento por ordem de cadastro.

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Segundo informações da Secretaria, as aulas começam em 20 de julho e seguem até 31 de dezembro. Durante esse período, os participantes terão acesso aos conteúdos e atividades formativas oferecidos pela plataforma. Ao todo, serão oferecidos 24 cursos on-line gratuitos em áreas de alta demanda do mercado de trabalho, como programação e desenvolvimento de software, inteligência artificial, design gráfico e digital, desenvolvimento de games, marketing digital, criação de conteúdo para internet, empregabilidade e carreira, empreendedorismo digital, ferramentas tecnológicas para negócios e transformação digital.

A iniciativa deve atender até 1.008 participantes, que terão direito à certificação gratuita após a conclusão das atividades. O impacto total pode alcançar aproximadamente 1.460 pessoas, considerando não apenas os alunos diretamente beneficiados, mas também o alcance indireto nas comunidades e redes de relacionamento dos participantes.

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Além dos cursos, o projeto contará com o High Tech Cast, podcast voltado para disseminação de conteúdos sobre tecnologia, inovação e mercado digital, com 24 episódios previstos ao longo da execução. O projeto também prevê recursos de acessibilidade, como tradução e interpretação em Libras, legendagem, audiodescrição e ferramentas de acessibilidade digital.

“A tecnologia está transformando a forma como vivemos, estudamos e trabalhamos. Por isso, investir na formação de novos talentos é fundamental para preparar nossos jovens e ampliar as oportunidades de inserção no mercado digital. O High Tech Course representa uma porta de entrada para que participantes de diferentes realidades possam desenvolver habilidades cada vez mais valorizadas e construir novas perspectivas profissionais”, destaca o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Rafael Vitorino.

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Para a Secti-DF, a iniciativa reforça o compromisso de democratizar o acesso à ciência, tecnologia e inovação, ampliando oportunidades de qualificação profissional e aproximando a população das novas demandas do mercado de trabalho. A ação contribui para o desenvolvimento do ecossistema de inovação do Distrito Federal e para a formação de uma geração mais preparada para os desafios da economia digital.