InícioCidades DF
Tecnologia e educação

Projeto High Tech Course abre inscrições para formação on-line

Ao todo, serão oferecidos 24 cursos on-line gratuitos em áreas de alta demanda do mercado de trabalho de tecnologia

Ao todo, serão oferecidos 24 cursos online gratuitos em áreas de alta demanda do mercado de trabalho de tecnologia - (crédito: Foto: Divulgação)
Ao todo, serão oferecidos 24 cursos online gratuitos em áreas de alta demanda do mercado de trabalho de tecnologia - (crédito: Foto: Divulgação)

O projeto High Tech Course está com inscrições abertas que podem ser feitas por meio do formulário disponível no site oficial do projeto. A iniciativa é da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF). O projeto oferece 24 cursos de capacitação tecnológica gratuita para jovens e adultos a partir de 12 anos, com foco no desenvolvimento de competências voltadas às demandas da economia digital. As vagas são limitadas, com preenchimento por ordem de cadastro.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Leia também: Organização criminosa que aplicava golpe da falsa namorada é desarticulada

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo informações da Secretaria, as aulas começam em 20 de julho e seguem até 31 de dezembro. Durante esse período, os participantes terão acesso aos conteúdos e atividades formativas oferecidos pela plataforma. Ao todo, serão oferecidos 24 cursos on-line gratuitos em áreas de alta demanda do mercado de trabalho, como programação e desenvolvimento de software, inteligência artificial, design gráfico e digital, desenvolvimento de games, marketing digital, criação de conteúdo para internet, empregabilidade e carreira, empreendedorismo digital, ferramentas tecnológicas para negócios e transformação digital.

A iniciativa deve atender até 1.008 participantes, que terão direito à certificação gratuita após a conclusão das atividades. O impacto total pode alcançar aproximadamente 1.460 pessoas, considerando não apenas os alunos diretamente beneficiados, mas também o alcance indireto nas comunidades e redes de relacionamento dos participantes.

Leia também: GDF lança rede de apoio às mães atípicas e plano de combate à violência contra a mulher

Além dos cursos, o projeto contará com o High Tech Cast, podcast voltado para disseminação de conteúdos sobre tecnologia, inovação e mercado digital, com 24 episódios previstos ao longo da execução. O projeto também prevê recursos de acessibilidade, como tradução e interpretação em Libras, legendagem, audiodescrição e ferramentas de acessibilidade digital. 

“A tecnologia está transformando a forma como vivemos, estudamos e trabalhamos. Por isso, investir na formação de novos talentos é fundamental para preparar nossos jovens e ampliar as oportunidades de inserção no mercado digital. O High Tech Course representa uma porta de entrada para que participantes de diferentes realidades possam desenvolver habilidades cada vez mais valorizadas e construir novas perspectivas profissionais”, destaca o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Rafael Vitorino.

Leia também: "A direita está unida", afirma Celina após encontro com Michelle e Damares

Para a Secti-DF, a iniciativa reforça o compromisso de democratizar o acesso à ciência, tecnologia e inovação, ampliando oportunidades de qualificação profissional e aproximando a população das novas demandas do mercado de trabalho. A ação contribui para o desenvolvimento do ecossistema de inovação do Distrito Federal e para a formação de uma geração mais preparada para os desafios da economia digital. 

 

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 01/07/2026 13:56
SIGA
x