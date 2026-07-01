Caps II é inaugurado no Cruzeiro com capacidade de atender 1,2 mil pessoas

O Centro de Atenção Psicossocial II (Caps II) foi inaugurado nesta quarta-feira (1º/7), em uma nova sede, na quadra 1409 do Cruzeiro. A governadora Celina Leão (PP) participou da cerimônia de entrega do espaço que funciona no antigo complexo do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e está aberto ao público. O local tem capacidade de atender até 1,2 mil pessoas com transtornos mentais severos e sofrimento psíquico.

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Na ocasião, a chefe do executivo ressaltou a importância do órgão para cuidar da saúde mental da população. “A saúde mental não espera. O governador que não se preocupa com a saúde mental não consegue entender qual é a sociedade em que estamos vivendo. Saúde mental faz parte do dia a dia de todas as famílias. Eu desafio que exista uma família que não precise, hoje, de um suporte na saúde mental”, comentou. Celina ainda comentou que outras quatro unidades de atenção psicossocial serão inauguradas no DF.

Governadora Celina Leão inaugurou o espaço, que funciona no antigo prédio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) (foto: Davi Cruz/CB/D.A Press)

O Caps II é o responsável pelo acompanhamento especializado das pessoas com sofrimento psíquico grave ou transtornos mentais severos e persistentes que demandam um acompanhamento contínuo e multiprofissional. A nova sede vai contar com cinco consultórios, que será responsável por atender o Cruzeiro, Asa Norte, Asa Sul, Lago Norte, Lago Sul, Varjão, Sudoeste e Octogonal.

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Segundo a diretora regional de atenção secundária à saúde, Graciele Pollyanna Mertens Mariath, a nova sede atende a uma demanda de nove anos de espera por um espaço próprio. “A equipe terá consultórios prontos para receber esses pacientes, de portas abertas, além das consultas agendadas, com atendimento especializado em psiquiatria e psicologia”, explicou responsável pela unidade. A gestora ainda informou que o novo Caps II contará com atividades ao longo de todo o dia e fornecerá alimentação para os pacientes.