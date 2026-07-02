Marechal entrega 82 novos ônibus e renova frota do transporte do DF

Tatiana Keller trabalha no Marechal há sete anos. Ao lado direito, a secretária de Estado de Transpprte e Mobilidade, Sandra Maria Holanda - (crédito: Reprodução: Beatriz mascarenhas)

Passageiros, motoristas e cobradores do Distrito Federal passaram a contar, a partir desta quinta-feira (2/7), com 82 novos ônibus da Marechal. A entrega faz parte da renovação da frota da empresa, que substituirá 510 veículos e deverá estar 100% renovada até o fim do mês, com a chegada de mais 42 ônibus.

Os novos veículos oferecem mais conforto e sustentabilidade. Todas as unidades contam com climatizadores e tecnologia Euro 6, que reduz a emissão de poluentes.

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A nova frota também foi desenvolvida para emitir menos dióxido de carbono na atmosfera, diminuindo os impactos ambientais a longo prazo. Segundo a secretária de Estado de Transporte e Mobilidade, Sandra Maria Holanda, a renovação é uma obrigação contratual da empresa e substitui os veículos que já ultrapassaram a vida útil de sete anos. "Isso dá mais segurança para a população", afirmou a secretária.

De acordo com Holanda, os 82 ônibus entregues nesta semana já começam a circular pelo Distrito Federal, enquanto os demais passam pelo processo de emplacamento junto ao Detran-DF. "Eles vão passar pela nossa vistoria para serem liberados e, até o fim do mês, chegam mais 42", explicou.

Durante a cerimônia de entrega, realizada na Estação 102 Sul, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, destacou a renovação da frota. "Nós temos a frota mais nova do Brasil", afirmou.

Segundo a governadora, a entrega têm impacto direto na vida da população, devido ao uso diário dos veículos.

A motorista Tatiana Keller, de 45 anos, trabalha na Marechal há sete anos. Antes de assumir o volante, atuou por dois anos como cobradora e por um ano e três meses na equipe de manobra. "A população passa boa parte do tempo dentro do ônibus. Essa entrega garante mais conforto para eles e para nós", comemorou.

Tatiana também contou que a empresa tem promovido novos treinamentos para os profissionais, garantindo que a equipe permaneça capacitada para exercer a função.