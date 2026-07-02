Homem com tornozeleira eletrônica é morto a tiros em Sobradinho 2

A Polícia Civil investiga um assassinato ocorrido na madrugada desta quinta-feira (2/7) na Avenida Central de Sobradinho 2. A vítima foi identificada como Wisley Junior Alves de Oliveira.
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O homicídio ocorreu por volta de 4h, próximo a uma lanchonete da cidade. Wisley tinha passagens pela polícia e usava tornozeleira eletrônica.
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Os investigadores da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) buscam saber a dinâmica, motivação e autoria do crime.
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Por Darcianne Diogo
postado em 02/07/2026 09:08 / atualizado em 02/07/2026 10:02