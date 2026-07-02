Galeria Aurora Boreal: conheça Tromsø e a curiosa Catedral construída especialmente para lembrar o fenômeno A aurora boreal é um dos espetáculos naturais que mais despertam curiosidade nas pessoas por sua beleza rara. Por isso, os lugares onde é possível observar as luzes do norte, como o fenômeno também é chamado, são procurados por viajantes do mundo todo em busca dessa experiência única. Por Flipar

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