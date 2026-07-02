DF tem 10 festas de São João gratuitas neste final de semana

Festa Junina na Paróquia Nossa Senhora da Esperança, na 307 Norte - (crédito: Ed Alves/CB)

Na primeira semana de julho, 10 arraiás gratuitos dão continuidade aos festejos no Distrito Federal. As festas, agora julinas, estão presentes em paróquias e praças em Brazlândia, Ceilândia, Cruzeiro, Plano Piloto, Taguatinga, São Sebastião e Vicente Pires.

Confira a programação selecionada pelo Correio para este final de semana:

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Brazlândia

Festa Julina de Brazlândia

Data: 4 e 5 de julho

Horário: 18h

Local: Em frente ao restaurante comunitário, Brazlândia

Entrada gratuita

Instagram: @admbrazlandia

Ceilândia

Arraiá da Guada

Data: 3, 4 e 5 de julho

Horário: 19h

Local: Paróquia Bem-Aventurada Virgem Maria de Guadalupe, QNN 34 - Ceilândia Sul

Entrada gratuita

Instagram: @guadadacei

Festa Julina Paróquia São Marcos e São Lucas

Data: 3, 4 e 5 de julho

Horário: 18h

Local: EQNP 09/13 – Setor P Norte, Ceilândia

Entrada gratuita

Instagram: @psmls.ofm

Cruzeiro

Festa Julina Nossa Senhora das Dores

Data: 3, 4 e 5 de julho

Horário: 18h

Local: Paróquia Nossa Senhora das Dores, Quadra 3 bloco H - Cruzeiro Velho

Entrada gratuita

Instagram: @nsdores

Plano Piloto

Arraiá Choro no Parque

Data: 4 de julho

Horário: 9h30 às 11h

Local: Parque da Cidade (Estacionamento 10)

Entrada gratuita

Instagram: @complexodochoro

Arraiá da Pestalozzi

Data: 3 de julho

Horário: 17h

Local: Associação Pestalozzi de Brasília, Setor de Clubes Esportivos Trecho 3 Conjunto 02 - Avenida das Nações

Entrada gratuita

Instagram: @pestalozzibsb

Contato: (61) 3273-2938

Arraiá do Santuário Tabor da Esperança

Data: 4 e 5 de julho

Horário: Sábado (4/06) a partir de 17h e domingo (5/06) a partir de 12h

Local: Santuário Tabor da Esperança, EPCT Leste, Lago Norte

Entrada gratuita

Instagram: @tabordaesperanca

Contato: (61) 3142-1416

São Sebastião

Arraiá da Mãe Aparecida

Data: 3, 4 e 5 de julho

Horário: 19h30

Local: Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Rua 48 nº 450, Bairro Centro - São Sebastião

Entrada gratuita

Instagram: @paroquia.maeaparecida

Contato: (61) 3335-3327

Taguatinga

Arraiá São José

Data: 3 e 4 de julho

Horário: 18h

Local: Paróquia São José, Praça do Bicalho - Taguatinga Norte

Entrada gratuita

Instagram: @alosaojose

Contato: (61) 3354-2921

Vicente Pires

Arraiá das Vitórias

Data: 4 e 5 de julho

Horário: 17h

Local: Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, Rua 4A AE 01 LT05 - Vicente Pires

Entrada gratuita

Instagram: @pnsdasvitorias

Contato: (61) 98234-5951

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates



