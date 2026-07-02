DF tem 10 festas de São João gratuitas neste final de semana

Na primeira semana de julho, 10 arraiás gratuitos dão continuidade aos festejos no Distrito Federal. As festas, agora julinas, estão presentes em paróquias e praças em Brazlândia, Ceilândia, Cruzeiro, Plano Piloto, Taguatinga, São Sebastião e Vicente Pires.
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Confira a programação selecionada pelo Correio para este final de semana:
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Brazlândia
Festa Julina de Brazlândia
Data: 4 e 5 de julho
Horário: 18h
Local: Em frente ao restaurante comunitário, Brazlândia
Entrada gratuita
Instagram: @admbrazlandia
Ceilândia
Arraiá da Guada
Data: 3, 4 e 5 de julho
Horário: 19h
Local: Paróquia Bem-Aventurada Virgem Maria de Guadalupe, QNN 34 - Ceilândia Sul
Entrada gratuita
Instagram: @guadadacei
Festa Julina Paróquia São Marcos e São Lucas
Data: 3, 4 e 5 de julho
Horário: 18h
Local: EQNP 09/13 – Setor P Norte, Ceilândia
Entrada gratuita
Instagram: @psmls.ofm
Cruzeiro
Festa Julina Nossa Senhora das Dores
Data: 3, 4 e 5 de julho
Horário: 18h
Local: Paróquia Nossa Senhora das Dores, Quadra 3 bloco H - Cruzeiro Velho
Entrada gratuita
Instagram: @nsdores
Plano Piloto
Arraiá Choro no Parque
Data: 4 de julho
Horário: 9h30 às 11h
Local: Parque da Cidade (Estacionamento 10)
Entrada gratuita
Instagram: @complexodochoro
Arraiá da Pestalozzi
Data: 3 de julho
Horário: 17h
Local: Associação Pestalozzi de Brasília, Setor de Clubes Esportivos Trecho 3 Conjunto 02 - Avenida das Nações
Entrada gratuita
Instagram: @pestalozzibsb
Contato: (61) 3273-2938
Arraiá do Santuário Tabor da Esperança
Data: 4 e 5 de julho
Horário: Sábado (4/06) a partir de 17h e domingo (5/06) a partir de 12h
Local: Santuário Tabor da Esperança, EPCT Leste, Lago Norte
Entrada gratuita
Instagram: @tabordaesperanca
Contato: (61) 3142-1416
São Sebastião
Arraiá da Mãe Aparecida
Data: 3, 4 e 5 de julho
Horário: 19h30
Local: Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Rua 48 nº 450, Bairro Centro - São Sebastião
Entrada gratuita
Instagram: @paroquia.maeaparecida
Contato: (61) 3335-3327
Taguatinga
Arraiá São José
Data: 3 e 4 de julho
Horário: 18h
Local: Paróquia São José, Praça do Bicalho - Taguatinga Norte
Entrada gratuita
Instagram: @alosaojose
Contato: (61) 3354-2921
Vicente Pires
Arraiá das Vitórias
Data: 4 e 5 de julho
Horário: 17h
Local: Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, Rua 4A AE 01 LT05 - Vicente Pires
Entrada gratuita
Instagram: @pnsdasvitorias
Contato: (61) 98234-5951
*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates