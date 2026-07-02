Motorista passa mal e bate carro em Águas Claras

As equipes de resgate encontraram o Chevrolet Prisma tombado lateralmente após o impacto. - (crédito: Foto: Divulgação /CBMDF)

Uma motorista perdeu o controle da direção após sofrer um mal súbito e colidiu o veículo contra uma haste de proteção na Rua 9 Sul, em Águas Claras, por volta das 7h30 desta quinta-feira (2/7). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) enviou duas viaturas de socorro ao local, próximo a uma agência da Caixa Econômica Federal.

As equipes de resgate encontraram o Chevrolet Prisma tombado lateralmente após o impacto. A condutora relatou aos socorristas o mal súbito que antecedeu a perda de controle do veículo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A vítima foi avaliada segundo o protocolo padrão para casos de trauma e, após os primeiros atendimentos no local, foi encaminhada a uma unidade de saúde para dar continuidade aos cuidados médicos. O carro ficou sob responsabilidade de familiares.

Não foram divulgadas mais informações sobre o estado de saúde atual da condutora.