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Mal Súbito

Motorista passa mal e bate carro em Águas Claras

Mulher perdeu controle do carro após mal súbito. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros após colisão e levada para atendimento médico

As equipes de resgate encontraram o Chevrolet Prisma tombado lateralmente após o impacto. - (crédito: Foto: Divulgação /CBMDF)
As equipes de resgate encontraram o Chevrolet Prisma tombado lateralmente após o impacto. - (crédito: Foto: Divulgação /CBMDF)

Uma motorista perdeu o controle da direção após sofrer um mal súbito e colidiu o veículo contra uma haste de proteção na Rua 9 Sul, em Águas Claras, por volta das 7h30 desta quinta-feira (2/7). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) enviou duas viaturas de socorro ao local, próximo a uma agência da Caixa Econômica Federal.

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As equipes de resgate encontraram o Chevrolet Prisma tombado lateralmente após o impacto. A condutora relatou aos socorristas o mal súbito que antecedeu a perda de controle do veículo.

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A vítima foi avaliada segundo o protocolo padrão para casos de trauma e, após os primeiros atendimentos no local, foi encaminhada a uma unidade de saúde para dar continuidade aos cuidados médicos. O carro ficou sob responsabilidade de familiares.

Não foram divulgadas mais informações sobre o estado de saúde atual da condutora.

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 02/07/2026 15:27
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