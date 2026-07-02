Petrobras disponibilizará 1.500 bolsas de iniciação científica para jovens negras

Beatriz Ocké*

A Petrobras, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), vai disponibilizar 1.500 bolsas de iniciação científica para estudantes negras durante os três anos do ensino médio, em todo o país. O Projeto Inspiração tem investimento de R$ 32 milhões da Petrobras e foi assinado, nessa terça-feira (30/6), em Brasília, pela gerente-geral de Pesquisa e Inovação em Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Roberta Alves Mendes, e pelo presidente do CNPq, Olival Freire Júnior.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A ação prioriza alunas pretas e pardas do ensino médio regular, em especial, as que estão em contexto de vulnerabilidade social. A ideia principal é incentivar a formação dessas estudantes em carreiras de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) e nas pesquisas voltadas ao desenvolvimento da indústria de óleo, gás e energia no Brasil.

Leia mais: Projetos da UnB buscam aumentar o número de mulheres nas ciências exatas

Por meio do acompanhamento de indicadores como frequência, aproveitamento, produtividade e evasão, o projeto pretende analisar o impacto educacional e científico numa agenda de formação de talentos e inclusão no setor de energia.

Como justificativa para o projeto, a instituição apresentou que, dos profissionais de STEM na Petrobras, 87% são homens, sendo que 32,75% se autodeclaram pretos ou pardos. Entre as mulheres, 1,19% são pretas e 3,38 são pardas, totalizando apenas 4,57%.

As estudantes que forem selecionadas receberão uma bolsa auxílio de R$ 550 e deverão criar currículo lattes, desenvolver artigos e apresentar seus trabalhos em todos os três anos do ensino médio. As universidades que possuírem linhas de pesquisa que traçam paralelos com os “Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”, da Agenda 2030, devem conferir o edital que será lançado pelo CNPq. A iniciativa prevê beneficiar mais de 700 comunidades vizinhas às unidades da Petrobras, em 141 municípios de 16 estados.