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Homicídio

Cobrança por droga apreendida motivou assassinato em Sobradinho

Wisley Junior Alves de Oliveira foi executado a tiros na madrugada desta quinta-feira (2/7), nas proximidades de uma lanchonete

Vítima foi executada a tiros em Sobradinho 2 - (crédito: Material cedido ao Correio)
Vítima foi executada a tiros em Sobradinho 2 - (crédito: Material cedido ao Correio)

Em menos de 14 horas, a Polícia Civil (PCDF) elucidou o homicídio de Wisley Junior Alves de Oliveira, baleado na madrugada desta quinta-feira (2/7), em Sobradinho 2, e prendeu um homem em flagrante. O crime ocorreu na Avenida Central. 

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Segundo as investigações da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2), Wisley atuava como "gerente" em um ponto de drogas da região. Em duas ocasiões, em março e abril, foi preso em flagrante e teve os entorpecentes apreendidos pela polícia.

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De acordo com a apuração, traficantes de escalão superior passaram a cobrar de Wisley o prejuízo referente às drogas apreendidas nas operações policiais. A vítima, porém, não teria quitado a dívida.

Por volta das 4h desta quinta-feira, Wisley foi executado a tiros nas proximidades de uma lanchonete. A principal linha de investigação é a de que o assassinato tenha sido encomendado. O suspeito foi preso no fim da tarde desta quinta-feira. 

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

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Por Darcianne Diogo
postado em 02/07/2026 20:08
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