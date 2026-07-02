Cobrança por droga apreendida motivou assassinato em Sobradinho

Vítima foi executada a tiros em Sobradinho 2 - (crédito: Material cedido ao Correio)

Em menos de 14 horas, a Polícia Civil (PCDF) elucidou o homicídio de Wisley Junior Alves de Oliveira, baleado na madrugada desta quinta-feira (2/7), em Sobradinho 2, e prendeu um homem em flagrante. O crime ocorreu na Avenida Central.

Segundo as investigações da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2), Wisley atuava como "gerente" em um ponto de drogas da região. Em duas ocasiões, em março e abril, foi preso em flagrante e teve os entorpecentes apreendidos pela polícia.

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De acordo com a apuração, traficantes de escalão superior passaram a cobrar de Wisley o prejuízo referente às drogas apreendidas nas operações policiais. A vítima, porém, não teria quitado a dívida.

Por volta das 4h desta quinta-feira, Wisley foi executado a tiros nas proximidades de uma lanchonete. A principal linha de investigação é a de que o assassinato tenha sido encomendado. O suspeito foi preso no fim da tarde desta quinta-feira.