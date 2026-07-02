Idoso volta a ser preso por estupro contra nora com deficiência

Um idoso de 69 anos voltou a ser preso sob acusação de estupro contra a própria nora com deficiência, de 55 anos. A prisão foi efetuada pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual, ou Contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin).

O autor havia sido detido temporariamente em 22 de maio. Segundo a polícia, à época dos fatos, a vítima sofreu graves lesões e permaneceu internada no Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Em depoimento, a filha do investigado, uma mulher de 39 anos, relatou que, antes de perder a capacidade de comunicação, a vítima teria atribuído a autoria dos fatos ao sogro.

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Ao término da prisão temporária, o idoso foi liberado. Mas investigadores reuniram novas provas que justificassem a prisão preventiva. A Justiça deferiu e o homem voltou a ser preso na terça-feira (30/6). Ele foi autuado em flagrante pelos delitos de ameaça, perturbação do sossego e descumprimento de medida protetiva de urgência. A medida havia sido concedida pelo Poder Judiciário em favor da filha do investigado, em razão de episódios anteriores relacionados aos crimes de injúria, ameaça e violência psicológica, no contexto da Lei Maria da Penha. Na audiência de custódia, o magistrado converteu a prisão em flagrante, também, em prisão preventiva.

